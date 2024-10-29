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Bugün Bir Gece Masalı Var mı? 29 Ekim Bayramı Salı Günü Bir Gece Masalı Yeni Bölüm Yayınlanacak mı?

Bugün Bir Gece Masalı Var mı? 29 Ekim Bayramı Salı Günü Bir Gece Masalı Yeni Bölüm Yayınlanacak mı?

Atv Bir Gece Masalı
Esra Demirci
Esra Demirci - Onedio İçerik Editörü
29.10.2024 - 09:16 Son Güncelleme: 29.10.2024 - 09:45

atv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı yeni bölümü 29 Ekim Salı akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek mi? Resmi tatil olması sebebiyle izleyiciler arasında merak konusu olan o soruya yanıt verdik.

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atv'nin kısa sürede enfes reyting oranları alan dizisi Bir Gece Masalı, her hafta salı akşamları yayınlanıyor.

atv'nin kısa sürede enfes reyting oranları alan dizisi Bir Gece Masalı, her hafta salı akşamları yayınlanıyor.

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrolünde yer aldığı Bir Gece Masalı, 29 Ekim günü yayınlanacak mı?

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrolünde yer aldığı Bir Gece Masalı, 29 Ekim günü yayınlanacak mı?

29 Ekim Salı Günü Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle Bir Gece Masalı dizisinin yeni bölümü ekranlara gelecek mi, merak konusu oldu.

29 Ekim Bayram Günü Bir Gece Masalı'nın Yeni Bölümü Var mı?

29 Ekim Bayram Günü Bir Gece Masalı'nın Yeni Bölümü Var mı?

atv'nin yayın akışına göre Bir Gece Masalı, 29 Ekim Salı günü yeni bölümüyle yayınlanacak.

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