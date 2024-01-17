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Bu Zihinsel Model Sizi Hafifletecek: Via Negativa!

etiket Bu Zihinsel Model Sizi Hafifletecek: Via Negativa!

Pınar Özkent
Pınar Özkent - yazio
17.01.2024 - 23:33

Biz insanlar, hayatımızı iyileştirmek / kendini geliştirmek mevzu bahis olduğunda, yeni beceriler elde etmeye odaklanırız.  

Yeni bir yetkinlik öğreneyim, ek bir alışkanlık kazanayım ya da en basitinden iyi bir kitap okuma lambası satın alayım…

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Hayatta bir sorunu çözmek istediğimizde, genelde ek çözümler ararız:

Hayatta bir sorunu çözmek istediğimizde, genelde ek çözümler ararız:

Sağlığınızı iyileştirmek ister misiniz? Vitaminlere yüklenin.

Daha üretken olmak ister misiniz? Yeni bir verimlilik uygulaması daha yükleyin.

Proje başarısız mı? Daha fazla kaynak atayın.

Bu düşünce tarzı çoğumuza doğal geliyor.

İşe yaramaz mı? Yarayabilir, ancak çözüm daha yüksek bir maliyet ve farklı fedakârlıklar getirir.

Ve bazen de bu yöntem başarısız olur; çünkü sizi sorunun temel nedeninden uzaklaştırmaz.

Oysa kişisel gelişim ve problem çözme konusunda daha az tartışılan ve aynı derecede güçlü olabilecek bir yaklaşım var: Via Negativa Zihin Modeli

Via Negativa terimi, Latincede 'olumsuz yol' anlamına gelir.

Bu zihin modeli, kişisel gelişim ve büyümenin;

Hayatımıza yeni beceriler / kitaplar / eğitimler eklemekten öte, bize zarar veren unsurları belirleyip hayatımızdan çıkarmakla sağlanabileceğini vurgular.

Yani bir sisteme, projeye veya hayatınıza katacak şeyler aramak yerine ortadan kaldıracak bir şeyler arıyorsunuz.

Steve Jobs bu zihinsel modelin güçlü uygulayıcılarından.

Apple'a CEO olarak döndüğünde, yeni bir ürün yaratmadan önce düzinelerce mevcut ürünü öldürdü ve şirketi en iyi yaptığı şeye odakladı.

Daha sonra fiziksel klavyeyi telefonlardan kaldırarak cep telefonu tarihinin en büyük sıçramalarından birini yaptı.

Ve özel hayatında, her gün aynı şeyleri giyerek giyimle ilgili tüm karar verme zorunluluğunu devre dışı bıraktı. Bu da bir nevi temizlik aslında.

Seçenek bolluğunun bizi ne denli yorduğunu, az çok biliyoruz. Hatta seçenekler fazlaysa, doğru karar almak da zorlaşıyor.

Buraya kadar ikna olduysanız, hadi bir de bu zihinsel modeli hayatımıza nasıl uyarlayacağımıza bakalım.

Via Negativa modelini hayatımıza nasıl uyarlarız?

Via Negativa modelini hayatımıza nasıl uyarlarız?

Via Negativa modelini hayatımıza nasıl uyarlarız?

Zararlı şeyleri çıkarıyoruz, eksilerek ferahlıyoruz, dedik. Birkaç temel yaşam alanından örnek vereyim, böylece gözünüzde daha kolay canlanacak.

Sağlık: 

Diyetinize yalnızca sağlıklı yiyecekler eklemeye odaklanmak yerine, sağlıksız yiyeceklerin tüketimini ortadan kaldırmaya veya azaltmaya öncelik verin. 

İşlenmiş gıdaları, şekerli içecekleri ve gereksiz atıştırmaları keserek, genel sağlığınızda muhtemelen daha önemli bir iyileşme göreceksiniz. 

Mutlaka filanca undan, falanca ödem sökücü ile hazırlanmış yiyeceklere binlerce TL ödemeniz gerekmiyor!

Üretkenlik: 

Üretkenliği artırmak için çevrenizdeki dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırmaya odaklanın. 

Çalışma alanınızı gereksiz eşyalardan arındırın, açık internet sekmelerinizin sayısını sınırlandırın ve çalışma saatlerinde telefonunuzdaki bildirimleri sessize alın. 

Dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırarak, derin çalışma ve konsantrasyon için daha elverişli bir ortam yaratırsınız. 

İlişkiler: 

İlişkilerinizi güçlendirmek için olumsuz etkileri olan, zehirli insanları hayatınızdan çıkarın. Kendinizi, sizi yükselten ve büyümenizi teşvik eden destekleyici, pozitif kişilerle çevreleyin. 

Çevrenizden mutlu değilseniz, mutlaka yeni birilerini hayatınıza katmanız gerekmiyor. 

Önce içerideki çöplüğü temizlemek gerek!

Kişisel gelişim: 

Kendimi nasıl geliştirebilirim, ne okumalı, hangi eğitimi almalı?  Bugün bu soruların tam cevaplarını bulamadığından gelişim yolculuğunu erteleyen o kadar çok insan var ki…

Oysa yapmamız gereken öncelikle şu: İlerlemenizi engelleyen, gelişiminizi sekteye uğratan hangi düşünce kalıplarınız ve alışkanlıklarınız var?

Nelerden kurtulursanız, gelişiminiz için büyük adımlar atmış olursunuz?

Örneğin; kendinizle sürekli olumsuz konuşma alışkanlığınız varsa, dilediğiniz kadar kursa ve eğitime katılın, bu alışkanlıktan vazgeçmeden ilerleyemezsiniz. 

***

Via Negativa zihin modeli ile hayatınızı basitleştirebilir, refahınızı artırabilir, kişisel gelişim ve başarıya yönelik daha odaklı bir yol oluşturabilirsiniz. Düşünsenize, daha azını yaparak daha fazlasını başaracaksınız. 

Unutmayın: 

“Gelişim her zaman hayatınıza daha fazlasını eklemek değildir.      Bazen en önemli kazanımlar, hayatınızdan çıkardıklarınızdan gelir.”

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio 

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