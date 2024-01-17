Bu Zihinsel Model Sizi Hafifletecek: Via Negativa!

Via Negativa modelini hayatımıza nasıl uyarlarız?
Zararlı şeyleri çıkarıyoruz, eksilerek ferahlıyoruz, dedik. Birkaç temel yaşam alanından örnek vereyim, böylece gözünüzde daha kolay canlanacak.
Sağlık:
Diyetinize yalnızca sağlıklı yiyecekler eklemeye odaklanmak yerine, sağlıksız yiyeceklerin tüketimini ortadan kaldırmaya veya azaltmaya öncelik verin.
İşlenmiş gıdaları, şekerli içecekleri ve gereksiz atıştırmaları keserek, genel sağlığınızda muhtemelen daha önemli bir iyileşme göreceksiniz.
Mutlaka filanca undan, falanca ödem sökücü ile hazırlanmış yiyeceklere binlerce TL ödemeniz gerekmiyor!
Üretkenlik:
Üretkenliği artırmak için çevrenizdeki dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırmaya odaklanın.
Çalışma alanınızı gereksiz eşyalardan arındırın, açık internet sekmelerinizin sayısını sınırlandırın ve çalışma saatlerinde telefonunuzdaki bildirimleri sessize alın.
Dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırarak, derin çalışma ve konsantrasyon için daha elverişli bir ortam yaratırsınız.
İlişkiler:
İlişkilerinizi güçlendirmek için olumsuz etkileri olan, zehirli insanları hayatınızdan çıkarın. Kendinizi, sizi yükselten ve büyümenizi teşvik eden destekleyici, pozitif kişilerle çevreleyin.
Çevrenizden mutlu değilseniz, mutlaka yeni birilerini hayatınıza katmanız gerekmiyor.
Önce içerideki çöplüğü temizlemek gerek!
Kişisel gelişim:
Kendimi nasıl geliştirebilirim, ne okumalı, hangi eğitimi almalı? Bugün bu soruların tam cevaplarını bulamadığından gelişim yolculuğunu erteleyen o kadar çok insan var ki…
Oysa yapmamız gereken öncelikle şu: İlerlemenizi engelleyen, gelişiminizi sekteye uğratan hangi düşünce kalıplarınız ve alışkanlıklarınız var?
Nelerden kurtulursanız, gelişiminiz için büyük adımlar atmış olursunuz?
Örneğin; kendinizle sürekli olumsuz konuşma alışkanlığınız varsa, dilediğiniz kadar kursa ve eğitime katılın, bu alışkanlıktan vazgeçmeden ilerleyemezsiniz.
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Via Negativa zihin modeli ile hayatınızı basitleştirebilir, refahınızı artırabilir, kişisel gelişim ve başarıya yönelik daha odaklı bir yol oluşturabilirsiniz. Düşünsenize, daha azını yaparak daha fazlasını başaracaksınız.
Unutmayın:
“Gelişim her zaman hayatınıza daha fazlasını eklemek değildir. Bazen en önemli kazanımlar, hayatınızdan çıkardıklarınızdan gelir.”
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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio