Bu Zihinsel Model Sizi Hafifletecek: Via Negativa!

Sağlığınızı iyileştirmek ister misiniz? Vitaminlere yüklenin.

Daha üretken olmak ister misiniz? Yeni bir verimlilik uygulaması daha yükleyin.

Proje başarısız mı? Daha fazla kaynak atayın.

Bu düşünce tarzı çoğumuza doğal geliyor.

İşe yaramaz mı? Yarayabilir, ancak çözüm daha yüksek bir maliyet ve farklı fedakârlıklar getirir.

Ve bazen de bu yöntem başarısız olur; çünkü sizi sorunun temel nedeninden uzaklaştırmaz.

Oysa kişisel gelişim ve problem çözme konusunda daha az tartışılan ve aynı derecede güçlü olabilecek bir yaklaşım var: Via Negativa Zihin Modeli

Via Negativa terimi, Latincede 'olumsuz yol' anlamına gelir.

Bu zihin modeli, kişisel gelişim ve büyümenin;

Hayatımıza yeni beceriler / kitaplar / eğitimler eklemekten öte, bize zarar veren unsurları belirleyip hayatımızdan çıkarmakla sağlanabileceğini vurgular.

Yani bir sisteme, projeye veya hayatınıza katacak şeyler aramak yerine ortadan kaldıracak bir şeyler arıyorsunuz.

Steve Jobs bu zihinsel modelin güçlü uygulayıcılarından.

Apple'a CEO olarak döndüğünde, yeni bir ürün yaratmadan önce düzinelerce mevcut ürünü öldürdü ve şirketi en iyi yaptığı şeye odakladı.

Daha sonra fiziksel klavyeyi telefonlardan kaldırarak cep telefonu tarihinin en büyük sıçramalarından birini yaptı.

Ve özel hayatında, her gün aynı şeyleri giyerek giyimle ilgili tüm karar verme zorunluluğunu devre dışı bıraktı. Bu da bir nevi temizlik aslında.

Seçenek bolluğunun bizi ne denli yorduğunu, az çok biliyoruz. Hatta seçenekler fazlaysa, doğru karar almak da zorlaşıyor.

Buraya kadar ikna olduysanız, hadi bir de bu zihinsel modeli hayatımıza nasıl uyarlayacağımıza bakalım.