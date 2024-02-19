Bu Yapay Zeka Araçlarının Ne İşe Yaradığını Bulabilecek misin?
Bu Yapay Zeka Araçlarının Ne İşe Yaradığını Bulabilecek misin?
Pek çok yapay zeka aracının farklı işlevleri bulunuyor. Her ne kadar bazı araçların işlevleri aynı gözükse bile, farklı alanlarda işimizi kolaylaştırıyorlar. Peki bu yapay zeka araçlarının ne işe yaradığını öğrenmek ister misin?
Cevabın 'Evet!' ise haydi teste!
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1. Grammarly aracı ne işe yarıyor?
2. Midjourney ne işe yarar diye sorsak?
3. Descript isimli yapay zeka aracının temel işlevi nedir peki?
4. Runway aracının işlevini biliyor musun?
5. Murf isimli bu aracın ne işe yaradığını tahmin edebilecek misin?
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6. Mem isimli bu not alma aracının işlevi ne olabilir?
7. Any.do isimli bu araç tam olarak ne yapar diye sorsak?
8. Son olarak Fireflies aracı, tam olarak bize ne sunuyor?
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