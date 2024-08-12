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Bu Yabancı Şirketlerin Hangisinin Daha Çok Kâr Açıkladığını Bulabilecek misin?

etiket Bu Yabancı Şirketlerin Hangisinin Daha Çok Kâr Açıkladığını Bulabilecek misin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
12.08.2024 - 17:01

Dünya çapında aktif olarak hizmet vermeye devam eden şirketler, kâr oranlarını açıklamaya devam ediyor. Peki sence bu şirketlerden hangisi en çok kâr açıkladı?

Not: Şirketlerin açıkladıkları kâr oranları 6 Haziran 2024 tarihine aittir.

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En çok kâr açıklayan şirketi seç bakalım!

Tebrikler, doğru bildin!

6 Haziran 2024 verilerine göre JPMorgan Chase, 50.05 milyar dolar kâr açıkladı. Bu da en çok kâr eden şirketlerin ilk sırasında geldiğini gösteriyor.

Bilemedin, tekrar dene!

Berkshire Hathaway, 6 Haziran 2024 verilerine göre 73.42 milyar dolar kâr etti.

Bilemedin, tekrar dene!

Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco), 6 Haziran 2024 verilerine göre 116.95 milyar dolar kâr etti.

Bilemedin, tekrar dene!

ICBC, 6 Haziran 2024 verilerine göre 50.38 milyar dolar kâr etti.

Bilemedin, tekrar dene!

Bank of America, 6 Haziran 2024 verilerine göre 25.03 milyar dolar kâr etti.

Bilemedin, tekrar dene!

Amazon, 6 Haziran 2024 verilerine göre 37.68 milyar dolar kâr etti.

Bilemedin, tekrar dene!

China Construction Bank, 6 Haziran 2024 verilerine göre 47.01 milyar dolar kâr etti.

Bilemedin, tekrar dene!

Microsoft, 6 Haziran 2024 verilerine göre 86.18 milyar dolar kâr etti.

Bilemedin, tekrar dene!

Agricultural Bank of China, 6 Haziran 2024 verilerine göre 37.38 milyar dolar kâr etti.

Bilemedin, tekrar dene!

Alphabet, 6 Haziran 2024 verilerine göre 82.41 milyar dolar kâr etti.

Bilemedin, tekrar dene!

Toyota Motor, 6 Haziran 2024 verilerine göre 34.2 milyar dolar kâr etti.

Bilemedin, tekrar dene!

Apple, 6 Haziran 2024 verilerine göre 100.39 milyar dolar kâr etti.

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