Bu Yabancı Şirketlerin Hangisinin Daha Çok Kâr Açıkladığını Bulabilecek misin?
Bu Yabancı Şirketlerin Hangisinin Daha Çok Kâr Açıkladığını Bulabilecek misin?
Dünya çapında aktif olarak hizmet vermeye devam eden şirketler, kâr oranlarını açıklamaya devam ediyor. Peki sence bu şirketlerden hangisi en çok kâr açıkladı?
Not: Şirketlerin açıkladıkları kâr oranları 6 Haziran 2024 tarihine aittir.
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En çok kâr açıklayan şirketi seç bakalım!
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