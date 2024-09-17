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Bu Ürünlerin 5 Yıl Önceki Fiyatlarını Doğru Tahmin Edebilecek misin?

etiket Bu Ürünlerin 5 Yıl Önceki Fiyatlarını Doğru Tahmin Edebilecek misin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
17.09.2024 - 17:01

Enflasyon, tüm dünyayı etkileyen ekonomik bir durum. Enflasyona bağlı olarak satın aldığımız ürünlerin fiyatları doğal olarak değişebiliyor. Peki aşağıda sıraladığımız ürünlerin tam 5 sene önceki fiyatlarını tahmin edebilir misin?

Not: Ürünlerin güncel fiyatları 15 Ağustos 2024 tarihindeki verilerden baz alınmıştır.

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