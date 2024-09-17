Bu Ürünlerin 5 Yıl Önceki Fiyatlarını Doğru Tahmin Edebilecek misin?
Bu Ürünlerin 5 Yıl Önceki Fiyatlarını Doğru Tahmin Edebilecek misin?
Enflasyon, tüm dünyayı etkileyen ekonomik bir durum. Enflasyona bağlı olarak satın aldığımız ürünlerin fiyatları doğal olarak değişebiliyor. Peki aşağıda sıraladığımız ürünlerin tam 5 sene önceki fiyatlarını tahmin edebilir misin?
Not: Ürünlerin güncel fiyatları 15 Ağustos 2024 tarihindeki verilerden baz alınmıştır.
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1 kilogram pilavlık pirincin şu an güncel fiyatı 29.90 TL'den başlıyor. Peki 5 sene önce ne kadardı?
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Kilosu 44.90 TL'den başlayan ay çekirdeği, 2019'da ne kadardı?
Popüler bir kablosuz kulaklık, şu an 5.249 TL'den satılıyor. 2019'da ne kadardı?
12.000 BTU değerinde olan bir klima, günümüzde 21.000 TL'den başlıyor. Peki 5 sene önce ortalama ne kadardı?
256 GB'lık bir SSD depolama birimi, ortalama 600 TL'den başlıyor. 5 sene önce ne kadardı?
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