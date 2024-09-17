Bu Ürünlerin 5 Yıl Önceki Fiyatlarını Doğru Tahmin Edebilecek misin?

Enflasyon, tüm dünyayı etkileyen ekonomik bir durum. Enflasyona bağlı olarak satın aldığımız ürünlerin fiyatları doğal olarak değişebiliyor. Peki aşağıda sıraladığımız ürünlerin tam 5 sene önceki fiyatlarını tahmin edebilir misin?

Not: Ürünlerin güncel fiyatları 15 Ağustos 2024 tarihindeki verilerden baz alınmıştır.