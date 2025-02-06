Bu Ünlülerle Sevgili Olmak mı Arkadaş Olmak mı?
Bu Ünlülerle Sevgili Olmak mı Arkadaş Olmak mı?
Hayran olduğumuz ünlülerle hayal kurmayı hepimiz severiz. Kimi zaman onlarla birlikle romantik bir akşam yemeği hayal ederiz, kimi zaman ise sadece iyi bir dost olmayı dileriz. Peki, bu ünlülerle sevgili olmak mı, yoksa arkadaş olmak mı daha iyi olurdu?
Haydiii!
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1. Buğra Gülsoy
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2. Çağatay Ulusoy
3. Aras Bulut İynemli
4. Alperen Duymaz
5. Kerem Bürsin
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6. Burak Deniz
7. Burak Özçivit
8. Murat Yıldırım
9. Kıvanç Tatlıtuğ
10. Çağlar Ertuğrul
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11. Mert Ramazan Demir
12. Cem Yılmaz
13. Mert Yazıcıoğlu
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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kıvanç - buğra ve çağlar bunlarla sevgili olurum çok beğeniyorum diğerleri ile arkadaş cem yılmazla kesin arkadaş olurum çok güldürür beni iyi günümde kötü g... Devamını Gör