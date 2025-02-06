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Bu Ünlülerle Sevgili Olmak mı Arkadaş Olmak mı?

Bu Ünlülerle Sevgili Olmak mı Arkadaş Olmak mı?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
06.02.2025 - 10:01

Hayran olduğumuz ünlülerle hayal kurmayı hepimiz severiz. Kimi zaman onlarla birlikle romantik bir akşam yemeği hayal ederiz, kimi zaman ise sadece iyi bir dost olmayı dileriz. Peki, bu ünlülerle sevgili olmak mı, yoksa arkadaş olmak mı daha iyi olurdu? 

Haydiii!

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1. Buğra Gülsoy

1. Buğra Gülsoy

2. Çağatay Ulusoy

2. Çağatay Ulusoy

3. Aras Bulut İynemli

3. Aras Bulut İynemli

4. Alperen Duymaz

4. Alperen Duymaz

5. Kerem Bürsin

5. Kerem Bürsin
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6. Burak Deniz

6. Burak Deniz

7. Burak Özçivit

7. Burak Özçivit

8. Murat Yıldırım

8. Murat Yıldırım

9. Kıvanç Tatlıtuğ

9. Kıvanç Tatlıtuğ

10. Çağlar Ertuğrul

10. Çağlar Ertuğrul
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11. Mert Ramazan Demir

11. Mert Ramazan Demir

12. Cem Yılmaz

12. Cem Yılmaz

13. Mert Yazıcıoğlu

13. Mert Yazıcıoğlu

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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kıvanç - buğra ve çağlar bunlarla sevgili olurum çok beğeniyorum diğerleri ile arkadaş cem yılmazla kesin arkadaş olurum çok güldürür beni iyi günümde kötü g... Devamını Gör