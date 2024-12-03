Bu Ünlü Sözleri Söyleyen Liderleri Doğru Tahmin Edebilecek misin?
Bu Ünlü Sözleri Söyleyen Liderleri Doğru Tahmin Edebilecek misin?
Dünya liderlerinin söylediği pek çok söz, bize ilham oldu. Yeri geldi ışık oldu ve yolumuzu aydınlattı. Ünlü sözleriyle hangi dünya liderinin hangi cümleyi kurduğunu beraber bulacağız.
Eğer doğru tahmin yürütemesen bile bu sözlerin sana ilham olmasını diliyoruz!
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Herkesin bilmesi gereken bir söz ile başlayalım. Bu söz kime ait?
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Bu söz hangi dünya liderine ait?
Peki ya bu?
Sevginin gücü ile iligli söylenmiş bu söz kime ait?
Bu söz kime ait olabilir?
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Devam edelim! Bu sözü kim söylemiş olabilir?
Bu sözün sahibini biliyor musun?
Şu sözü kim söyledi sence?
Son olarak bu sözün sahibini tahmin edebilir misin?
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