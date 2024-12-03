Bu Ünlü Sözleri Söyleyen Liderleri Doğru Tahmin Edebilecek misin?

Dünya liderlerinin söylediği pek çok söz, bize ilham oldu. Yeri geldi ışık oldu ve yolumuzu aydınlattı. Ünlü sözleriyle hangi dünya liderinin hangi cümleyi kurduğunu beraber bulacağız.

Eğer doğru tahmin yürütemesen bile bu sözlerin sana ilham olmasını diliyoruz!