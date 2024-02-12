Bu Toksik Davranışlardan Kaçını Yapıyorsun?
Bu Toksik Davranışlardan Kaçını Yapıyorsun?
Hepimizin içinde biraz toksiklik yok mu? Bazılarımızda çok bazılarımızda az da olsa hepimizin toksik olduğu konular var. Özellikle günümüz romantik ilişkilerde toksik davranışlarla fazlasıyla karşılaşılmakta. Peki sen hangi toksik davranışları yapıyorsun? Gel bu ankette öğrenelim!
Hazırsan başlıyoruz!
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Sen toksik değilsin!
Toksik olmaya yakınsın!
Sen toksikliğin ta kendisisin!
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