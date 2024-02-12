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Bu Toksik Davranışlardan Kaçını Yapıyorsun?

Bu Toksik Davranışlardan Kaçını Yapıyorsun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 18:31

Hepimizin içinde biraz toksiklik yok mu? Bazılarımızda çok bazılarımızda az da olsa hepimizin toksik olduğu konular var. Özellikle günümüz romantik ilişkilerde toksik davranışlarla fazlasıyla karşılaşılmakta. Peki sen hangi toksik davranışları yapıyorsun? Gel bu ankette öğrenelim!

Hazırsan başlıyoruz!

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Sen toksik değilsin!

Sen toksik değilsin!

Toksiklik sana çok uzak diyebiliriz! Sevdiklerine değer veren bencil olmayan birisin. Kendinden çok başkalarına değer veriyorsun. İnsanlara yardım ettikçe mutlu olan birisin. Gereksiz kıskançlıkların yok. Kavgacı değilsin ve yalan söylemek senin lügatında yok. Kendi kendine yetebilen birisin. Etrafta o kadar toksik insan var ki sen melek kalıyorsun melek! Çevrenin kalabalık olması da bu yüzden. Senin şeffaflığın insanlara güven veriyor. Böyle olmaya devam et. Kalabalığın içinde parlayan beyaz ışık gibisin.

Toksik olmaya yakınsın!

Toksik olmaya yakınsın!

Aman dikkat! İpleri elden sakın bırakma. Sen ne toksiksin ne de değilsin. Ölçülü olmayı biliyorsun bu ölçüyü sakın kaçırma. Bazı durumlar geliyor içindeki şeytanı dışarı çıkarıyorsun. Bazı durumlar geliyor melek gibi bir insan oluyorsun.. Her zaman en iyisi arada olmaktır bunu unutma. Sevdiklerine karşı her zaman iyi tarafını gösterirken hoşlanmadığın insanlara karşı tam tersi davranabiliyorsun. Herkese hakettiği gibi davranıyorsun yani! Bu özelliklerin senin savunma mekanizman diyebiliriz. Senin arkadaşın olmak bu hayatta cenneti yaşamaktır. Senin arkadaşın senin yanında güvendedir. Öte yandan senin düşmanın olmak zordur. Düşmanın arkanı kollasa iyi eder!

Sen toksikliğin ta kendisisin!

Sen toksikliğin ta kendisisin!

Toksiklik denildiğinde parmakla gösterilen kişi sen olabilir misin? Sen o kadar toksiksin ki toksik olmakla gurur duyuyorsun resmen! Sevdiğin insan olsun sevmediğin insan olsun farketmez sen herkese sertsin, toksiksin. Kafanda kurmadan yapamıyorsun. Kolay ve uzun süre kin tutuyorsun. Hele intikamcılığın.. Kafanda o kadar fazla intikam planı dönüyor ki senin radarına girene geçmiş olsun. Bilinçli mi yapıyorsun yoksa bilinçsiz mi bilemeyiz ama toksikliğini biraz azaltsan iyi edersin. Senin kıskançlığın, kindarlığın, benmerkezciliğin ooo saymakla bitmez özelliklerin! Hepsi seni zor yapan özellikler. Seninle yaşamak zor!

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