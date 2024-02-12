Bu Toksik Davranışlardan Kaçını Yapıyorsun?

Aman dikkat! İpleri elden sakın bırakma. Sen ne toksiksin ne de değilsin. Ölçülü olmayı biliyorsun bu ölçüyü sakın kaçırma. Bazı durumlar geliyor içindeki şeytanı dışarı çıkarıyorsun. Bazı durumlar geliyor melek gibi bir insan oluyorsun.. Her zaman en iyisi arada olmaktır bunu unutma. Sevdiklerine karşı her zaman iyi tarafını gösterirken hoşlanmadığın insanlara karşı tam tersi davranabiliyorsun. Herkese hakettiği gibi davranıyorsun yani! Bu özelliklerin senin savunma mekanizman diyebiliriz. Senin arkadaşın olmak bu hayatta cenneti yaşamaktır. Senin arkadaşın senin yanında güvendedir. Öte yandan senin düşmanın olmak zordur. Düşmanın arkanı kollasa iyi eder!