Bu Testte Bayramda Kurban Etiyle Pişirmen Gereken Tarifi Söylüyoruz!
Seni de Kurban Bayramı heyecanı sardıysa o halde yeni tarifler denemeye hazırsın! Bu testte kurban etiyle kolayca yapabileceğin leziz tarifi seçiyoruz. Haydi başlayalım. 👇
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1. Öncelikle, kurban eti denince aklına ilk ne geliyor?
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2. Bayram sabahı en çok neyi dört gözle beklersin?
3. Şimdi de en iyi yaptığın et yemeğini seç bakalım. 👇
4. Peki, mutfakta ne kadar yeteneklisin?
5. Söyle bakalım, bayram yemeğini nasıl bir ortamda yemek istersin?
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6. Sence nefis bir et yemeğinin yanında olmazsa olmaz nedir?
7. Kendini hangi mutfak tarzına daha yakın hissediyorsun?
8. Son olarak, bu bayramda yemek için dört gözle beklediğin tatlı hangisi?
Etli Sebzeli Güveç
Kavurma
Kuzu İncik
Etli Biber Dolması
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