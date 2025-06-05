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Bu Testte Bayramda Kurban Etiyle Pişirmen Gereken Tarifi Söylüyoruz!

etiket Bu Testte Bayramda Kurban Etiyle Pişirmen Gereken Tarifi Söylüyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
05.06.2025 - 19:01

Seni de Kurban Bayramı heyecanı sardıysa o halde yeni tarifler denemeye hazırsın! Bu testte kurban etiyle kolayca yapabileceğin leziz tarifi seçiyoruz. Haydi başlayalım. 👇

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1. Öncelikle, kurban eti denince aklına ilk ne geliyor?

2. Bayram sabahı en çok neyi dört gözle beklersin?

3. Şimdi de en iyi yaptığın et yemeğini seç bakalım. 👇

4. Peki, mutfakta ne kadar yeteneklisin?

5. Söyle bakalım, bayram yemeğini nasıl bir ortamda yemek istersin?

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6. Sence nefis bir et yemeğinin yanında olmazsa olmaz nedir?

7. Kendini hangi mutfak tarzına daha yakın hissediyorsun?

8. Son olarak, bu bayramda yemek için dört gözle beklediğin tatlı hangisi?

Etli Sebzeli Güveç

Etli Sebzeli Güveç

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 500 gram kuşbaşı kurban eti

  • 2 adet patates 

  • 2 adet havuç 

  • 1 adet soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • Tuz, karabiber, kekik

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Etleri orta büyüklükte küp küp doğrayın. 

2. Ardından tüm sebzeleri de küp küp doğrayarak etle birlikte aynı kapta karıştırın.

3. Salça ve baharatları az miktar suyla karıştırıp etli karışıma ekleyin. 

4. Karışımı Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin. 180 dereceye ayarlayıp 30 dakika pişirin. Yumuşacık, lezzetli bir güveç tadında, lokum gibi etleriniz hazır! Afiyet olsun!

Kavurma

Kavurma

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 500 gram kuşbaşı et

  • 1 adet soğan

  • 2 adet yeşil biber

  • 1 adet kırmızı biber

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • Tuz, karabiber, pul biber

Yapılışı:

1. Sebzeleri ince ince doğrayın. 

2. Etleri, doğranmış sebzeleri ve baharatları tereyağıyla iyice harmanlayın. 

3. Karışımı Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine aktarın ve 200 derecede 20 dakika pişirin.

4. Her 5 dakikada bir hazneyi sallayıp karıştırmayı unutmayın! Afiyet olsun!

Kuzu İncik

Kuzu İncik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 40 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 2 adet kuzu incik

  • 4 diş sarımsak

  • 2 dal biberiye

  • Tuz, karabiber, kekik

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 su bardağı et suyu

Yapılışı:

1. Kuzu incikleri zeytinyağı, sarımsak ve baharatlarla iyice ovun.

2. İncikleri Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirip üzerine biraz et suyu gezdirin.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ı 180 dereceye ayarlayıp 40 dakika pişirin. İncik lokum gibi pişmiş olacak, afiyet olsun.

Etli Biber Dolması

Etli Biber Dolması

Hazırlama süresi: 25 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 6 adet dolmalık biber

  • 300 gram kıyma

  • 1 su bardağı pirinç

  • 1 adet soğan

  • 2 yemek kaşığı domates salçası

  • Tuz, karabiber, nane

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Pirinçleri iyice yıkayıp soğanları da ince ince doğrayın. 

2. Kıyma, pirinç, doğranmış soğan ve baharatları karıştırıp iç harcı hazırlayın. 

3. Biberleri harçla doldurup Philips Çift Hazneli Airfryer’a dizin.

4. Airfryer'ı 180 dereceye ayarlayıp 30 dakika pişirin. Afiyet olsun!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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