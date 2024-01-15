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Bu Testin Sonunda Flörtüne Atmalık Bir Şiir Veriyoruz!

etiket Bu Testin Sonunda Flörtüne Atmalık Bir Şiir Veriyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
15.01.2024 - 23:46

Flörtünün aklını şöyle güzel bir şiirle almaya ne dersin? Sen testi çöz, biz de flörtüne atman gereken şiiri önerelim!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Nerede tanıştınız?

3. Ne kadar süredir flört ediyorsunuz?

4. Flörtünle şu an nereye ışınlanmak isterdin?

5. Genelde birlikte mi vakit geçiriyorsunuz yoksa arkadaşlarınızla mı?

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6. Peki onun en sevdiğin özelliği ne?

7. Gün içerisinde ne kadar sık haberleşiyorsunuz?

8. Peki genelde ilk mesajı kim atıyor?

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Senin içindeki romantizmi açığa çıkaracak şiir: Göğe Bakma Durağı

Senin içindeki romantizmi açığa çıkaracak şiir: Göğe Bakma Durağı

Sevgili şair Turgut Uyar'ın aşk dolu bu şiiri senin içindeki tüm duyguları ifade etmeni sağlayacak. Hem senin gibi duygusal ve romantik biri için de daha iyi bir şiir düşünülemezdi zaten. Flörtüne bu şiiri attıktan sonra işler bir adım daha ilerleyecek, bizden söylemesi!

'İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım

Şu kaçamak ışıklardan şu şeker kamışlarından

Bebe dişlerinden güneşlerden yaban otlarından

Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar

Şu aranıp duran korkak ellerimi tut

Bu evleri atla bu evleri de bunları da

Göğe bakalım

Falanca durağa şimdi geliriz göğe bakalım

İnecek var deriz otobüs durur ineriz

Bu karanlık böyle iyi afferin Tanrıya

Herkes uyusun iyi oluyor hoşlanıyorum

Hırsızlar polisler açlar toklar uyusun

Herkes uyusun bir seni uyutmam bir de ben uyumam

Herkes yokken biz oluruz biz uyumayalım

Nasıl olsa sarhoşuz nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda

Beni bırak göğe bakalım

Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum göğe bakalım

Tuttukça güçleniyorum kalabalık oluyorum

Bu senin eski zaman gözlerin yalnız gibi ağaçlar gibi

Sularım ısınsın diye bakıyorum ısınıyor

Seni aldım bu sunturlu yere getirdim

Sayısız penceren vardı bir bir kapattım

Bana dönesin diye bir bir kapattım

Şimdi otobüs gelir biner gideriz

Dönmeyeceğimiz bir yer beğen başka türlüsü güç

Bir ellerin bir ellerim yeter belliyelim yetsin

Seni aldım bana ayırdım durma kendini hatırlat

Durma kendini hatırlat

Durma göğe bakalım'

Senin içindeki sevgiyi ifade etmenin yolu: Seninle Olmanın En Güzel Yanı!

Senin içindeki sevgiyi ifade etmenin yolu: Seninle Olmanın En Güzel Yanı!

Flörtünle artık bir diğer aşamaya geçmenin zamanı geldi. Biliyoruz sen çok adım atmak istemiyorsun ama Can Yücel'in bu aşk dolu şiiri ilişkinize çok iyi gelecek. Dizelerde yer alan bazı cümlelerde kırgınlıklarını dile getirecek. Gerçekten de duygu yoğunluğunu anlatan dizeleri içindeki duygulara da tercüman olacak. 

“Seninle olmanın en güzel yanı ne biliyor musun?

Elin elime değmeden avuçlarımı terleten sıcaklığını taa içimde hissetmek.

Seninle olmanın en kötü yanı ne biliyor musun?

”Seni seviyorum” sözcüğü dilimin ucunu ısırırken her konuşmamızda boş yere saatlerce havadan sudan söz etmek.

Seninle olmanın en heyecanlı yanı ne biliyor musun?

Aynı şeyleri seninle aynı anda düşünmek birlikte ağlamak gülmek. Ve buradayken bile seni çılgınca özlemek…

Seninle olmanın en acı yanı ne biliyor musun?

Seni hiç tanımadığım bir sürü insanlarla paylaşmak. Senin yanında olan, seninle konuşan herkesi çocukça kıskanmak.

Seninle olmanın en mutlu yanı ne biliyor musun?

Tanıdık birileriyle karşılaşma tedirginliği ile yollarda yürümek yan yana… Elimdeki şemsiyeye inat yağmurda ıslanmak birlikte. Elimde kır çiçeğiyle seni beklemek… Aynı mekanlarda aynı yiyecekleri yemek.

Seninle olmanın en romantik yanı ne biliyor musun?

Sensiz gecelerde sana söyleyemediklerimi yıldızlara aya anlatmak… Okuduğum kitabın sayfalarında dinlediğim şarkıların türkülerin şiirlerin her mısrasında seni bulmak.

Seninle olmanın en zor yanı ne biliyor musun?

Seni kaybetme korkusuyla hayatta ilk kez tattığım o tarifsiz duygularımı umut denizinin ortasında küreksiz bir sandala hapsetmek. Sevgili yerine yıllarca dost kalmayı başarmak. Yalın ayak yürümek bıçağın en keskin yerinde. Kanadıkça tuz yerine gözyaşlarımı basmak yüreğime.

Seninle olmanın tek yan etkisi ne biliyor musun?

Nereden bileceksin?

Sen benimle hiç olmadın ki. Olsaydın avuçlarım terlemezdi… Isırmazdım dilimin ucunu… Özlemezdim seni yanımdayken.Kıskanmazdım.

Korkmazdım yollarda yürümekten. Islanmazdım yağmurlarda… Yıldızlara aya dert yanmaz, böyle her şarkıda serhoş olmazdım.

Korkmazdım seni kaybetmekten ayaklarım kan revan atlardım sandaldan denize… Ve her kulaçta haykırırdım seni..

Ama sen hiç benimle olmadın ki…

YA AKLIN BAŞKA YERLERDEYDİ YA YÜREĞİN…”

Seni ve duygularını anlatacak en iyi şiir: Lavinia!

Seni ve duygularını anlatacak en iyi şiir: Lavinia!

Özdemir Asaf'ın Lavinia şiiri içindeki duyguları açık bir şekilde ifade etmene yardımcı olacak. Öyle ki hem kırgınlıkların, hem beklentin hem de seni sen gibi anlatan bir şiir Lavinia. Her şey tıpkı senin de istediğin gibi net bir şekilde aktarılıyor. Bu şiiri flörtüne gönderdikten sonra her şey daha iyiye gidecek, bizden söylemesi!

'Sana gitme demeyeceğim

Üşüyorsun ceketimi al

Günün en güzel saatleri bunlar

Yanımda kal

Sana gitme demeyeceğim

Gene de sen bilirsin

Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim

İncinirsin

Sana gitme demeyeceğim

Ama gitme Lavinia

Adını gizleyeceğim

Sen de bilme Lavinia'

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