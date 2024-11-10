Bu Testin Sonunda Cam Gibi Bir Cilde Sahip Olmanı Sağlayacak Bir Öneri Veriyoruz!
Bu Testin Sonunda Cam Gibi Bir Cilde Sahip Olmanı Sağlayacak Bir Öneri Veriyoruz!
Cilt bakımı yaparken herkesin en büyük beklentisi cam gibi kusursuz bir cilde sahip olmaktır. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Testi çözün ve cevabı öğrenin! 👇
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1. İlk olarak söyle bakalım, sabahları uyanınca cildini nasıl hissediyorsun?
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2. Peki senin cilt bakım rutinin ne kadar düzenli?
3. Söyle bakalım, hangisi senin kabusun?
4. Bir cilt bakım ürünü seçerken önceliğin nedir?
5. Hangisini yapmak sana daha çok keyif veriyor?
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