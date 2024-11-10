Bu Testin Sonunda Cam Gibi Bir Cilde Sahip Olmanı Sağlayacak Bir Öneri Veriyoruz!

Eğer cildini sabah uyandığında parlak ve yağlı hissediyorsan, bu cildinin yağ üretiminin biraz kontrolden çıktığını gösteriyor olabilir. Öncelikle hafif bir temizleyici ile sabah ve akşam cildini nazikçe temizlemelisin. Ayrıca cilt tipine uygun su bazlı nemlendiriciler kullanarak, cildini nemlendirmeden yağdan arındırabilirsin. Hanskin’in sebum kontrolü sağlayan jel bazlı temizleyicisi tam senin ihtiyacın olan şey! Cildindeki fazla yağlanmayı kontrol altına alırken, cildin doğal dengesini de korur. Biraz sabırla ve doğru ürünlerle cam gibi bir cilde kavuşman çok uzak değil!