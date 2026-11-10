Bu Testi Çözmek Cesaret İster: Kendine İtiraf Edemediğin Şeyi Bulacağız!
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Bazen kendimize bile söyleyemediğimiz gerçekler vardır. Bir türlü bitiremediğin bir ilişki, sürekli ertelediğin bir karar, herkese güçlü görünme çaban ya da aslında hiç istemediğin hâlde sürdürdüğün bir hayat... Belki de bunların arkasında henüz yüzleşmeye cesaret edemediğin bir şey yatıyor.
Haydi öğrenelim!
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Gece yatağına uzandığında zihnini en çok ne meşgul eder?
3. Birinin seni kırdığını düşünelim. İlk tepkin ne olur?
4. Hayatında değiştirmek istediğin bir şey var ama bir türlü harekete geçemiyorsun. Sence neden?
5. Bir ortamda kendini dışlanmış hissettiğinde ne yaparsın?
6. Birinin senden uzaklaştığını fark ettiğinde aklından ilk ne geçer?
7. Kendinle ilgili en zor kabul ettiğin şey hangisi?
8. Başarı elde ettiğinde en çok ne hissedersin?
9. Bir tartışmada haksız olduğunu fark edersen ne yaparsın?
10. Sana bir gün boyunca hiçbir sorumluluğun olmayacağı söylense ne yapardın?
Herkesin Sevgisini Kazanmaya Çalışıyorsun
Kontrolü Kaybetmekten Korkuyorsun
Bazı Gerçeklerden Kaçıyorsun
Aslında Başka Bir Hayat İstiyorsun
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