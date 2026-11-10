Bu Testi Çözmek Cesaret İster: Kendine İtiraf Edemediğin Şeyi Bulacağız!

İçinde uzun zamandır tarif etmekte zorlandığın bir huzursuzluk var. Her şey dışarıdan yolunda görünse bile bazen bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsun. Sahip olduklarınla yetinmen gerektiğini düşünüyor ama bir yandan da daha fazlasını istiyorsun. Belki başka bir şehirde yaşamak, farklı bir meslek seçmek, bir ilişkiyi geride bırakmak ya da yıllardır ertelediğin bir hayalin peşinden gitmek istiyorsun. Fakat bu isteklerini dile getirdiğinde kendini suçlu hissedebiliyorsun. Çünkü mevcut hayatında şikâyet etmeni gerektirecek kadar kötü bir şey olmayabilir. Kendine itiraf edemediğin şey, alıştığın hayatın her zaman istediğin hayat olmadığı. Bazen insan mutsuz olduğu için değil, kendisine ait hissetmediği bir düzenin içinde yaşadığı için değişmek ister. Sen de bir süredir kendi potansiyelinin gerisinde kaldığını düşünüyor olabilirsin. Üstelik ne istediğini az çok biliyorsun; seni durduran şey çoğu zaman bunun sonucunda kaybedebileceklerin. Yanlış karar verme ihtimali, çevrendekilerin tepkisi, yeniden başlama zorunluluğu ve belirsizlik... Bütün bunlar seni olduğun yerde tutuyor. Ancak bir noktada şunu kabul etmelisin: Değişmek istemen nankörlük ya da doyumsuzluk değil. Kendine ait bir hayat kurmak istemen son derece doğal. Her şeyi bir gecede bırakmana veya büyük kararlar almana gerek yok. Önce gerçekten ne istediğini belirle, sonra bunu gerçekleştirmek için küçük adımlar at. Belki de yıllardır beklediğin şey doğru zaman değil, kendine izin vermendir. Çünkü bir gün geriye dönüp baktığında en çok pişman olacağın şey, istediğin hayatı yaşamak için hiç denememiş olmak olabilir.