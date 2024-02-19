Bu Teknoloji Şirketlerinin Kurucularını Bulabilecek misin?
Bu Teknoloji Şirketlerinin Kurucularını Bulabilecek misin?
Teknoloji şirketleriyle ilgilenenlere bir test hazırladık! Bu testte çeşitli teknoloji şirketlerinin kurucularının kim olduklarını sana soracağız. Bakalım kaçta kaç yapabileceksin, hep birlikte görelim!
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1. Dünyaca ünlü Amazon şirketinin kurucusu kim olabilir?
2. Peki Çinli elektronik şirketi Anker'in kurucusu kim sence?
3. Ürünlerini pek çoğumuzun severek kullandığı ve Güney Kore merkezli Samsung, kim tarafından kuruldu?
4. Hepimizin defalarca kez oynadığı Mario oyununun bünyesinde olduğu Nintendo şirketini kim kurmuş olabilir?
5. Sıradaki soru! Açılımını "Life's Good" olarak bilsek de "Lucky-Goldstar" olan LG firmasının kurucusu kim?
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6. Tayvan merkezli elektronik şirketi olan Foxconn'u kim kurdu?
7. Bu soru seni biraz zorlayacak gibi! 🤪 Dell markasının kurucusunu biliyor musun?
8. Son soruya geldik! Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde faaliyetlerine son veren eBay şirketinin kurucusunu bilebilecek misin?
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