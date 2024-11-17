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Bu Tarihi Yapıların Hangi Ülkede Olduğunu Bulabilecek misin?

etiket Bu Tarihi Yapıların Hangi Ülkede Olduğunu Bulabilecek misin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
17.11.2024 - 17:01

Dünyada sayısız tarihi yapı var ve hepsini ziyaret etmek isterdik açıkçası. Ama şimdilik, sadece bu test ile yetineceğiz. Belki ileride hepsini gezip görme fırsatı yakalarsın!

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