Bu Tarihi Yapıların Hangi Ülkede Olduğunu Bulabilecek misin?
Bu Tarihi Yapıların Hangi Ülkede Olduğunu Bulabilecek misin?
Dünyada sayısız tarihi yapı var ve hepsini ziyaret etmek isterdik açıkçası. Ama şimdilik, sadece bu test ile yetineceğiz. Belki ileride hepsini gezip görme fırsatı yakalarsın!
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1. Devasa taşlarla oluşturulmuş bir megalit yapı olan Stonehenge, hangi ülkede yer alıyor?
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2. İnka medeniyetine ait antik bir şehir olan Machu Picchu, hangi ülkededir?
3. Üzerindeki altın kaplamasıyla tanınan Zen Budist tapınağı Kinkaku-ji, hangi ülkede bulunmaktadır?
4. Ortaçağ dönemi kalıntısı olan Dunluce Kalesi, hangi ülkede yer almaktadır?
5. Château de Chambord, hangi ülkede bulunuyor diye sorsak?
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