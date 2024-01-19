Bu Tarih Testinde Sadece Geçmişi Avucunun İçi Bilenler Başarılı Oluyor!
Bu Tarih Testinde Sadece Geçmişi Avucunun İçi Bilenler Başarılı Oluyor!
Tarih bilgine güveniyorsan bu test tam senlik 🙌
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1. Hangisi Sadabat Paktı anlaşmasını imzalayan ülkelerden biridir?
2. Türkiye Cumhuriyeti’nde çok partili hayata geçiş tam olarak ne zaman gerçekleşmiştir?
3. Türk Dil Kurumu, Türk Dili Tetkik Cemiyeti adıyla hangi tarihte kurulmuştur?
4. Birinci Dünya Savaşı'nı başlamasına hangi iki ülke sebep olmuştur?
5. Üç İmparator Ligi'nin kurucusu kimdir?
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6. Osmanlı Devleti, Gümrü Antlaşması'nı hangi devletle imzalamıştır?
7. V. Murad'tan sonra tahta kim geçmiştir?
8. İstanbul'da ilk daimi elçilik hangi ülke tarafından açılmıştır?
9. Karlofça Antlaşması sonucunda Osmanlı, nereleri Venedik'e bırakmıştır?
10. Berlin Kongresi'nden sonra Osmanlı toprağı olan Tunus, 1881 yıllında hangi devlet tarafından işgal edilmiştir?
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