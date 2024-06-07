Bu Psikolojik Rahatsızlıkları Ne Kadar İyi Biliyorsun?

Belli ki bu konu daha önce pek ilgini çekmemiş. Bu yüzden psikolojik rahatsızlıkların gelişimine, etkilerine ve nedenlerine çok hakim değilsin. Yine de fazla bilgi göz çıkarmaz. Bu testte psikolojik hastalıklarla ilgili pek çok yeni bilgi öğrenmiş oldun.