Bu Psikolojik Rahatsızlıkları Ne Kadar İyi Biliyorsun?
Bu Psikolojik Rahatsızlıkları Ne Kadar İyi Biliyorsun?
Psikolojik hastalıklar hakkında iddialıysan hemen başlayalım!
İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.
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1. Hadi başlayalım. Psikolojik rahatsızlıkların başında fobiler gelir. Peki aşağıdakilerden hangisi suya karşı duyulan anormal korkuyu ifade eder?
2. Aşağıdakilerden hangisi psikolojik rahatsızlıkların belirtilerinden biri olamaz?
3. Hangisi dünyada daha nadir görülen bir psikolojik rahatsızlıktır?
4. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile ilgili hangisi doğrudur?
5. İnsan sağlığını tehlikeye atan bir durumla karşılaştıktan sonra sürekli tehdit altında hissetme durumunu anlatan psikolojik rahatsızlık hangisidir?
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