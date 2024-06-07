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Bu Psikolojik Rahatsızlıkları Ne Kadar İyi Biliyorsun?

etiket Bu Psikolojik Rahatsızlıkları Ne Kadar İyi Biliyorsun?

godot
godot - Onedio Üyesi
07.06.2024 - 18:01

Psikolojik hastalıklar hakkında iddialıysan hemen başlayalım!

İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.

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1. Hadi başlayalım. Psikolojik rahatsızlıkların başında fobiler gelir. Peki aşağıdakilerden hangisi suya karşı duyulan anormal korkuyu ifade eder?

2. Aşağıdakilerden hangisi psikolojik rahatsızlıkların belirtilerinden biri olamaz?

3. Hangisi dünyada daha nadir görülen bir psikolojik rahatsızlıktır?

4. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile ilgili hangisi doğrudur?

5. İnsan sağlığını tehlikeye atan bir durumla karşılaştıktan sonra sürekli tehdit altında hissetme durumunu anlatan psikolojik rahatsızlık hangisidir?

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6. 2 dönemi olan ve bir döneminde mani (taşkınlık) diğer döneminde de depresyon (çökkünlük) bulunan psikolojik rahatsızlık hangisidir?

7. Aşağıdakilerden hangisi uyku ile ilgili bir bozukluk değildir?

8. Hazırsan son sorumuz geliyor. Aşağıdakilerden hangisi psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaz?

Psikolojik rahatsızlıklardan pek anlamıyorsun.

Belli ki bu konu daha önce pek ilgini çekmemiş. Bu yüzden psikolojik rahatsızlıkların gelişimine, etkilerine ve nedenlerine çok hakim değilsin. Yine de fazla bilgi göz çıkarmaz. Bu testte psikolojik hastalıklarla ilgili pek çok yeni bilgi öğrenmiş oldun.

Tebrikler.

Sen psikolojik rahatsızlıklara oldukça hakimsin. Nedenlerini, gelişim süreçlerini ve sonuçlarını içselleştirecek kadar biliyorsun. Bu sayede psikolojik rahatsızlığı olan insanları çok iyi anlıyor, onlarla empati kurabiliyorsun. Tebrikler.

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