“Bu Pazar Seçim Olsa Oyunuzu Kime Verirsiniz?” Sorusunda En Çok Oyu CHP Aldı
“Bu Pazar Seçim Olsa Oyunuzu Kime Verirsiniz?” Sorusunda En Çok Oyu CHP Aldı
Türkiye Raporu’nun anketinde “Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?” Sorusu soruldu. Gelen cevaplarda yüzde 35.2 ile ilk sırayı Cumhuriyet Halk Partisi aldı. CHP, 31 Mart’taki yerel seçimde de 1. Parti olmuştu.
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2023 yılındaki genel seçimlerini kazanan AK Parti 31 Mart’taki yerel seçimlerde büyük oy kaybı yaşamış, CHP 1. Parti olarak seçimi tamamlamıştı.
Yerel seçimlerin etkisi devam ederken Türkiye Raporu’ndan yeni bir anket geldi. Ankete katılanlara “Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirdiniz” diye soruldu.
Anket sonucunda CHP, yerel seçimde de olduğu gibi ilk sırada çıktı. Yüzde 35.2 ile 1. Parti olan CHP’yi yüzde 29.8 ile AK Parti izledi.
İşte anketin sonuçları:
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