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Bu Para Birimi Karşılaştırmalarından Daha Değerli Olanları Bulabilecek misin?

etiket Bu Para Birimi Karşılaştırmalarından Daha Değerli Olanları Bulabilecek misin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
16.11.2024 - 17:01

Bütün para birimleri, ülkenin ekonomisine ve diğer faktörlere bağlı olarak değerlerinde değişim yaşayabiliyor. Bu değişimleri yakalayabildiğini düşünerek sana keyifli bir test hazırladık!

Bu para birimlerinden hangisi daha değerli?

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1. Bu paralardan hangisi, diğerlerine göre daha değerli?

2. Peki ya şu para birimlerinden hangisi, diğerlerine göre daha değerli?

3. Bunlardan en değerli olanı seçer misin?

4. Devam edelim! En değerli para birimini seçer misin?

5. Bizce bilirsin! En değerli olanı seç bakalım!

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6. Bunlardan hangisi, diğerlerine göre daha güçlü bir para birimi?

7. Seçim yaparken bir süre düşünebilirsin: Bunlardan hangisi, diğerlerinden daha değerli?

8. Peki ya bu para birimlerinden en değerlisini seçmeni istesek?

9. Son soru: Şu para birimlerinden hangisi daha değerli?

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