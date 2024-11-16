Bu Para Birimi Karşılaştırmalarından Daha Değerli Olanları Bulabilecek misin?
Bu Para Birimi Karşılaştırmalarından Daha Değerli Olanları Bulabilecek misin?
Bütün para birimleri, ülkenin ekonomisine ve diğer faktörlere bağlı olarak değerlerinde değişim yaşayabiliyor. Bu değişimleri yakalayabildiğini düşünerek sana keyifli bir test hazırladık!
Bu para birimlerinden hangisi daha değerli?
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1. Bu paralardan hangisi, diğerlerine göre daha değerli?
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2. Peki ya şu para birimlerinden hangisi, diğerlerine göre daha değerli?
3. Bunlardan en değerli olanı seçer misin?
4. Devam edelim! En değerli para birimini seçer misin?
5. Bizce bilirsin! En değerli olanı seç bakalım!
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