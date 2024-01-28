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Bu Ne Hal? Uzun Süredir Sakatlığı Süren ve Tedavi Sürecinde Olan Neymar'ın Son Hali Görenleri Şaşırttı!

Bu Ne Hal? Uzun Süredir Sakatlığı Süren ve Tedavi Sürecinde Olan Neymar'ın Son Hali Görenleri Şaşırttı!

futbol
themyscira - Misafir Editör
28.01.2024 - 22:38

Al Hilal forması giyerken geçirdiği sakatlıkla sevenlerini üzen Neymar'ın tedavi süreci devam ediyor. Bu süreçte futboldan ve sevenlerinden uzak kalan Neymar'ın son hali fazlasıyla şaşırttı.

Kaynak: https://twitter.com/Darkwebhaber/stat...
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Al Hilal forması giyen Brezilyalı futbolcu Neymar'ın geçirdiği sakatlık sonucu ön çapraz bağları kopmuştu.

Al Hilal forması giyen Brezilyalı futbolcu Neymar'ın geçirdiği sakatlık sonucu ön çapraz bağları kopmuştu.

Neymar'ın uzun süre futbol sahalarından uzak kalacağı açıklanmış ve hız kesmeden tedavi sürecine başlanmıştı.

Neymar'ın uzun süre futbol sahalarından uzak kalacağı açıklanmış ve hız kesmeden tedavi sürecine başlanmıştı.

Hatta bu süreçte ne kadar acı çektiğini görüp çok da üzülmüştük.

Tedavi süreci devam eden futbolcudan yeni bir fotoğraf geldi!

Tedavi süreci devam eden futbolcudan yeni bir fotoğraf geldi!

Fazla kilolarıyla dikkat çeken Neymar'ın fotoğrafına yorum yağdı!

Fazla kilolarıyla dikkat çeken Neymar'ın fotoğrafına yorum yağdı!

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Siz Neymar'ın son halini nasıl buldunuz?

Siz Neymar'ın son halini nasıl buldunuz?
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