Bu Mini KPSS Testinde 10/10 Yapabilecek misin?
Bu Mini KPSS Testinde 10/10 Yapabilecek misin?
KPSS konusunda kendine güveniyor musun? Seni o zaman mini testimize alalım.
Hazırsan başlayalım!
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1. Hadi başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretlerinin kullanımında yanlışlık yapılmıştır?
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
3. A, B, C sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar olmak üzere ABC, ACB, BAC ve BCA üç basamaklı sayılardır. Bu sayıların ikisi 5 ile diğer ikisi 4 ile tam bölünüyor. Buna göre, A.B.C çarpımı kaçtır?
4. 20 kilogram muz, kilogram fiyatı A,9 TL yerine 9,A TL’den satıldığında elde edilen toplam gelir 90 TL daha fazla oluyor. Buna göre, A kaçtır?
5. Çanakkale Savaşlarının aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?
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6. Mustafa Kemal’in aşağıda verilen basın yayın organlarından hangisinin çıkarılmasında bir etkisi ya da katkısının olduğu söylenemez?
7. Türkiye’nin bir yöresine ait aşağıdaki özelliklerden hangisi diğer üçünün ortaya çıkmasının temel nedenidir?
8. Türkiye’de nadas uygulamasına en fazla ihtiyaç duyulan bölge Güneydoğu Anadolu’dur. Ancak son yıllarda bölgedeki nadasa ayrılan tarım alanlarının gittikçe daraldığı gözlenmektedir. Bu durumun, aşağıdakilerden hangisinin sonucu olduğu söylenebilir?
9. Yer çekiminin varlığını Newton'dan önce söylediği bilinen ünlü Türk İslam bilgini kimdir?
10. Geldik son soruya! NASA tarafından Ay'ın bir bölümüne ismi verilen ilk Türk kimdir?
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