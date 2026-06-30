Bu Metal Grupların Ülkelerini Doğru Tahmin Edebilecek misin?

Metal dünyasına tamamen yabancı değilsin ama belli ki çalma listen pek çeşitli değil. Büyük ve nispeten daha popüler grupları biliyorsun ama iş alt türleri temsil eden gruplara gelince biraz tıkanmışsın. Bu grupları da dinliyor olabilirsin ama hangi ülkeden çıktıkları konusunda pek bir fikrin yok gibi. 🙄 Bu kötü bir şey değil, aksine öğrenecek daha çok şey var demek! Metal zaten biraz da keşif dolu bir yolculuk...