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Bu Metal Grupların Ülkelerini Doğru Tahmin Edebilecek misin?

etiket Bu Metal Grupların Ülkelerini Doğru Tahmin Edebilecek misin?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
30.06.2026 - 18:01
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'Metalciyim!' diyorsun ama grupları gerçekten iyi tanıyor musun? Bu testte dinlediğin gruplar var ama bu defa sorumuz farklı! Biraz daha derine iniyoruz. Bakalım bu grupların hangi ülkeden çıktığını doğru tahmin edebilecek misin? 👇

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1. İlk olarak, Enslaved hangi ülkeden çıkmıştır?

2. Rotting Christ grubu hangi ülkeden?

3. Behemoth hangi ülkeden peki?

4. Cynic hangi ülkeden çıkmış bir grup?

5. Peki Emperor? 🤔

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6. Meshuggah'ı soralım şimdi de! 👇

7. Death hangi ülkeden çıkmıştır?

8. Katatonia'yı söyle bakalım. 👇

9. Satyricon hangi ülkeden çıkmıştır?

10. Son olarak, Necrophagist hangi ülkeden çıkmıştır?

Sen daha çok metale giriş seviyesindesin!

Metal dünyasına tamamen yabancı değilsin ama belli ki çalma listen pek çeşitli değil. Büyük ve nispeten daha popüler grupları biliyorsun ama iş alt türleri temsil eden gruplara gelince biraz tıkanmışsın. Bu grupları da dinliyor olabilirsin ama hangi ülkeden çıktıkları konusunda pek bir fikrin yok gibi. 🙄 Bu kötü bir şey değil, aksine öğrenecek daha çok şey var demek! Metal zaten biraz da keşif dolu bir yolculuk...

Sağlam bir dinleyicisin ama hala biraz eksiğin var...

Sen metal müziğe gerçekten gönül vermişsin. Türlerin çoğuna hakimsin, kült grupları biliyorsun ve belli ki playlist'in de oldukça çeşitli. Ama hala kaçırdığın gruplar var. Özellikle Avrupa'dan çıkan metal grupları seni hafif ters köşeye yatırmış gibi. Yani grupları dinliyorsun, çoğuna hakimsin ama aynı yerden çıkan gruplar sende biraz karışmış. O zaman keşfetmeye devam!

Metal grupların nüfus memuru musun?

Tebrikler! 👏 Metal müziğe bu kadar gönül vermen gözlerimizi yaşarttı... Sen hem türlere hakimsin hem de grupların kökenine kadar biliyorsun. Yeni bir grup çıktığında bile anında haberdar oluyorsun. Konser afişinde gördüğün tüm grupların geçmişine hakimsin. Fazla söze gerek yok, o yüzden sen gururla 'Metalciyim!' diyebilirsin.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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