Bu Metal Grupların Ülkelerini Doğru Tahmin Edebilecek misin?
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'Metalciyim!' diyorsun ama grupları gerçekten iyi tanıyor musun? Bu testte dinlediğin gruplar var ama bu defa sorumuz farklı! Biraz daha derine iniyoruz. Bakalım bu grupların hangi ülkeden çıktığını doğru tahmin edebilecek misin? 👇
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1. İlk olarak, Enslaved hangi ülkeden çıkmıştır?
2. Rotting Christ grubu hangi ülkeden?
3. Behemoth hangi ülkeden peki?
4. Cynic hangi ülkeden çıkmış bir grup?
5. Peki Emperor? 🤔
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6. Meshuggah'ı soralım şimdi de! 👇
7. Death hangi ülkeden çıkmıştır?
8. Katatonia'yı söyle bakalım. 👇
9. Satyricon hangi ülkeden çıkmıştır?
10. Son olarak, Necrophagist hangi ülkeden çıkmıştır?
Sen daha çok metale giriş seviyesindesin!
Sağlam bir dinleyicisin ama hala biraz eksiğin var...
Metal grupların nüfus memuru musun?
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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