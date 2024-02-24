"Bu Kez Ağlamadım": Şarkıcı Hatice, Kaybettiği Eşi İçin Yazdığı Şarkıyı 21 Yılın Ardından İlk Kez Seslendirdi!
"Bu Kez Ağlamadım": Şarkıcı Hatice, Kaybettiği Eşi İçin Yazdığı Şarkıyı 21 Yılın Ardından İlk Kez Seslendirdi!
Çıkışları ve kombinleriyle gündemden bir an olsun düşmeyen Hatice, 2003 yılında hayatını kaybeden eski eşi Güney Aydan için yazdığı şarkıyı 21 yıl sonra ilk kez seslendirdi. Duygularına hakim olamayan Hatice, şarkısını yayınladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şarkıcı Hatice'yi tanımayanınız yoktur.
Kendisini "Hata mı yaptım gece kulüplerine gitmeyelim, barlara gitmeyelim, arkadaşlarından uzak tut sevmiyorum, beğenmiyorum... Aile gibi yaşayalım dedim" çıkışıyla da hatırlıyor olabillirsiniz,
Ya da oy kullanırken yaptığı müthiş kombinleriyle de hatırlayabilirsiniz.
Bu şarkının hikayesi ise oldukça acıklı... Hatice bu şarkıyı eski eşi Güney Aydan için yazmış. 21 yıl önce yazdığı bu şarkıyı ilk defa seslendirmiş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şarkının hikayesini anlatırken duygulanan Hatice "Bu kez ağlamadan söyledim" diyerek bundan önceki 21 yılda bu şarkıyı seslendirmeyi defalarca denediğini ancak başaramadığını belirtti.
Geçtiğimiz gün yayınlanan şarkıyı ise buradan dinleyebilirsiniz.
Şarkının sözleriyse oldukça duygu yüklüydü...
Valla ne diyelim bilemedik, yorum sizin...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Başı sağolsun tekrar. Ama sözler çok standart.