"Bu Kez Ağlamadım": Şarkıcı Hatice, Kaybettiği Eşi İçin Yazdığı Şarkıyı 21 Yılın Ardından İlk Kez Seslendirdi!

Ağlayamam, haykıramam

Öyle sevdim, yaşayamam

Yüreğimi aldı gitti

Beni bende anlayamam

Dön bebeğim, yaralı gölüme dön

Ne olur, seni seven kalbime

Çok mutsuzum, güvenim yok kimseye

Sen bir öldün, ben bin kez öldüm

Seninle bir masaldı, bir rüyaydı

Deseler de inanmam

Benim için sen hep varsın

Bu gerçeği yok sayamam