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"Bu Kez Ağlamadım": Şarkıcı Hatice, Kaybettiği Eşi İçin Yazdığı Şarkıyı 21 Yılın Ardından İlk Kez Seslendirdi!

"Bu Kez Ağlamadım": Şarkıcı Hatice, Kaybettiği Eşi İçin Yazdığı Şarkıyı 21 Yılın Ardından İlk Kez Seslendirdi!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
24.02.2024 - 14:46

Çıkışları ve kombinleriyle gündemden bir an olsun düşmeyen Hatice, 2003 yılında hayatını kaybeden eski eşi Güney Aydan için yazdığı şarkıyı 21 yıl sonra ilk kez seslendirdi. Duygularına hakim olamayan Hatice, şarkısını yayınladı.

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Şarkıcı Hatice'yi tanımayanınız yoktur.

Şarkıcı Hatice'yi tanımayanınız yoktur.

Kendisini "Hata mı yaptım gece kulüplerine gitmeyelim, barlara gitmeyelim, arkadaşlarından uzak tut sevmiyorum, beğenmiyorum... Aile gibi yaşayalım dedim" çıkışıyla da hatırlıyor olabillirsiniz,

Kendisini "Hata mı yaptım gece kulüplerine gitmeyelim, barlara gitmeyelim, arkadaşlarından uzak tut sevmiyorum, beğenmiyorum... Aile gibi yaşayalım dedim" çıkışıyla da hatırlıyor olabillirsiniz,

Ya da oy kullanırken yaptığı müthiş kombinleriyle de hatırlayabilirsiniz.

Ya da oy kullanırken yaptığı müthiş kombinleriyle de hatırlayabilirsiniz.

Ama kendisinin sesini de inkar edemeyiz... Şimdi ise 'Dön Bebeğim' isimli yeni bir şarkı çıkarttı!

Bu şarkının hikayesi ise oldukça acıklı... Hatice bu şarkıyı eski eşi Güney Aydan için yazmış. 21 yıl önce yazdığı bu şarkıyı ilk defa seslendirmiş.

Bu şarkının hikayesi ise oldukça acıklı... Hatice bu şarkıyı eski eşi Güney Aydan için yazmış. 21 yıl önce yazdığı bu şarkıyı ilk defa seslendirmiş.

Hatice ve Güney çifti 2001 yılında dünyaevine girmişlerdi. Güney Aydan'ın 2003 yılında aniden ölmesiyle Hatice büyük yasa girmişti. Hatta Hatice, eşinin bu ani ölümünün ardından intihara kalkıştığını bile söylemişti.

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Şarkının hikayesini anlatırken duygulanan Hatice "Bu kez ağlamadan söyledim" diyerek bundan önceki 21 yılda bu şarkıyı seslendirmeyi defalarca denediğini ancak başaramadığını belirtti.

Şarkının hikayesini anlatırken duygulanan Hatice "Bu kez ağlamadan söyledim" diyerek bundan önceki 21 yılda bu şarkıyı seslendirmeyi defalarca denediğini ancak başaramadığını belirtti.

Geçtiğimiz gün yayınlanan şarkıyı ise buradan dinleyebilirsiniz.

Şarkının sözleriyse oldukça duygu yüklüydü...

Şarkının sözleriyse oldukça duygu yüklüydü...

Ağlayamam, haykıramam

Öyle sevdim, yaşayamam

Yüreğimi aldı gitti

Beni bende anlayamam

Dön bebeğim, yaralı gölüme dön

Ne olur, seni seven kalbime

Çok mutsuzum, güvenim yok kimseye

Sen bir öldün, ben bin kez öldüm

Seninle bir masaldı, bir rüyaydı

Deseler de inanmam

Benim için sen hep varsın

Bu gerçeği yok sayamam

Valla ne diyelim bilemedik, yorum sizin...

Valla ne diyelim bilemedik, yorum sizin...

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moonlight

Başı sağolsun tekrar. Ama sözler çok standart.