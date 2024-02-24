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Bu Kelime Kökeni Testinde 10/15 Yaparsan Sen Bir Dahisin Demektir!

Bu Kelime Kökeni Testinde 10/15 Yaparsan Sen Bir Dahisin Demektir!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
24.02.2024 - 17:24

Günlük hayatımızda sıkça kullandığımız bu 15 kelimenin kökenini bulabilecek misin?

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1. Aferin

1. Aferin

2. Lahmacun

2. Lahmacun

3. Anahtar

3. Anahtar

4. Karyola

4. Karyola

5. Hafta

5. Hafta
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6. Abaküs

6. Abaküs

7. Vapur

7. Vapur

8. Fırın

8. Fırın

9. Ahtapot

9. Ahtapot

10. Belediye

10. Belediye
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11. Ceket

11. Ceket

12. Şeker

12. Şeker

13. Avukat

13. Avukat

14. Yasak

14. Yasak

15. Turşu

15. Turşu

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cansu ersan

15 sorudan 6 tanesine doğru cevap verdiniz!

75th_army_ranger

15 de 11 ama hepsi sallama

Sahra Nil

15/8 yaptım hepsini salladım