Bu Kelime Kökeni Testinde 10/15 Yaparsan Sen Bir Dahisin Demektir!
Bu Kelime Kökeni Testinde 10/15 Yaparsan Sen Bir Dahisin Demektir!
Günlük hayatımızda sıkça kullandığımız bu 15 kelimenin kökenini bulabilecek misin?
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1. Aferin
2. Lahmacun
3. Anahtar
4. Karyola
5. Hafta
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6. Abaküs
7. Vapur
8. Fırın
9. Ahtapot
10. Belediye
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11. Ceket
12. Şeker
13. Avukat
14. Yasak
15. Turşu
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15 sorudan 6 tanesine doğru cevap verdiniz!
15 de 11 ama hepsi sallama
15/8 yaptım hepsini salladım