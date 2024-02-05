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Dünya Tarihine Yön Veren Savaşlar Hangi Yılda Gerçekleşti?

Dünya Tarihine Yön Veren Savaşlar Hangi Yılda Gerçekleşti?

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
05.02.2024 - 09:01

Dünya tarihinde birçok savaş, kültürleri, sınırları ve tarihi dönemleri etkileyerek önemli değişimlere neden oldu. Bakalım sen bu önemli gelişmelerin tarihlerine __ne kadar hakimsin 🙌

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1- Maraton Savaşı

1- Maraton Savaşı

2- Talas Savaşı

2- Talas Savaşı

3- Hastings Savaşı

3- Hastings Savaşı

4- İnebahtı Deniz Savaşı

4- İnebahtı Deniz Savaşı

5- Blenheim Savaşı

5- Blenheim Savaşı
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6- Waterloo Muharebesi

6- Waterloo Muharebesi

7- Birinci Dünya Savaşı

7- Birinci Dünya Savaşı

8- Kurtuluş Savaşı

8- Kurtuluş Savaşı

9- İkinci Dünya Savaşı

9- İkinci Dünya Savaşı

10- Kore Savaşı

10- Kore Savaşı
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