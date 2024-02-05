Dünya Tarihine Yön Veren Savaşlar Hangi Yılda Gerçekleşti?
Dünya Tarihine Yön Veren Savaşlar Hangi Yılda Gerçekleşti?
Dünya tarihinde birçok savaş, kültürleri, sınırları ve tarihi dönemleri etkileyerek önemli değişimlere neden oldu. Bakalım sen bu önemli gelişmelerin tarihlerine __ne kadar hakimsin 🙌
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1- Maraton Savaşı
2- Talas Savaşı
3- Hastings Savaşı
4- İnebahtı Deniz Savaşı
5- Blenheim Savaşı
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6- Waterloo Muharebesi
7- Birinci Dünya Savaşı
8- Kurtuluş Savaşı
9- İkinci Dünya Savaşı
10- Kore Savaşı
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