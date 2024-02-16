Bu Kareleri Hiç Görmediniz! Yedi Tepe İstanbul'un Eski Fotoğrafları Sizi Tarihte Bir Yolculuğa Çıkaracak
Bu Kareleri Hiç Görmediniz! Yedi Tepe İstanbul'un Eski Fotoğrafları Sizi Tarihte Bir Yolculuğa Çıkaracak
Kaynak: https://fototer.oszk.hu/kereso#kapcso...
Fotoğrafçı Pascal Sébah tarafından çekilen tarihi İstanbul fotoğrafları ilk kez erişime açıldı. Országos Széchényi Kütüphanesi'nin sitesinden ulaşılabilen fotoğraflar sizi tarihte bir yolcuğula çıkaracak!
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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Országos Széchényi Kütüphanesi geçtiğimiz günlerde İstanbul'un daha önce hiç görülmemiş fotoğraflarını yayınladı.
Paylaşıma açılan karelerin birçoğu 1873'te Kahire'de ikinci stüdyosunu açan İstanbullu fotoğrafçı Pascal Sébah tarafından çekildiği de belirtildi.
Pascal Sébah, İstanbul ve Kahire turizmden para kazanabilmek adına Mısır, Türkiye ve Yunanistan'da bulunan birçok insanın fotoğrafını çekmiş Türk bir fotoğrafçı.
İstanbul'un daha önce hiç görmediğiniz o karelerine beraber bakalım...
Sultanahmet Meydanı'ndaki Theodosius Sütunu
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Çemberlitaş
İstanbul Üniversitesi
Süleymaniye Camii
Ayasofya
Bayezid Camii
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Dolmabahçe Sarayı Saltanat Kapısı
Kız Kulesi
Topkapı Sarayı, Bâb-ü's Selâm
Sultanahmet Camii ve önünde Yılanlı Sütun
Osmanlı savaş gemileri
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Galata Kulesi
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