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Bu Kareleri Hiç Görmediniz! Yedi Tepe İstanbul'un Eski Fotoğrafları Sizi Tarihte Bir Yolculuğa Çıkaracak

Bu Kareleri Hiç Görmediniz! Yedi Tepe İstanbul'un Eski Fotoğrafları Sizi Tarihte Bir Yolculuğa Çıkaracak

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
16.02.2024 - 11:29

Fotoğrafçı Pascal Sébah tarafından çekilen tarihi İstanbul fotoğrafları ilk kez erişime açıldı. Országos Széchényi Kütüphanesi'nin sitesinden ulaşılabilen fotoğraflar sizi tarihte bir yolcuğula çıkaracak!

Kaynak: https://fototer.oszk.hu/kereso#kapcso...
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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Országos Széchényi Kütüphanesi geçtiğimiz günlerde İstanbul'un daha önce hiç görülmemiş fotoğraflarını yayınladı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Országos Széchényi Kütüphanesi geçtiğimiz günlerde İstanbul'un daha önce hiç görülmemiş fotoğraflarını yayınladı.

Paylaşıma açılan karelerin birçoğu 1873'te Kahire'de ikinci stüdyosunu açan İstanbullu fotoğrafçı Pascal Sébah tarafından çekildiği de belirtildi.

Paylaşıma açılan karelerin birçoğu 1873'te Kahire'de ikinci stüdyosunu açan İstanbullu fotoğrafçı Pascal Sébah tarafından çekildiği de belirtildi.

Pascal Sébah, İstanbul ve Kahire turizmden para kazanabilmek adına Mısır, Türkiye ve Yunanistan'da bulunan birçok insanın fotoğrafını çekmiş Türk bir fotoğrafçı.

Pascal Sébah, İstanbul ve Kahire turizmden para kazanabilmek adına Mısır, Türkiye ve Yunanistan'da bulunan birçok insanın fotoğrafını çekmiş Türk bir fotoğrafçı.

İstanbul'un daha önce hiç görmediğiniz o karelerine beraber bakalım...

İstanbul'un daha önce hiç görmediğiniz o karelerine beraber bakalım...

Sultanahmet Meydanı'ndaki Theodosius Sütunu

Sultanahmet Meydanı'ndaki Theodosius Sütunu
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Çemberlitaş

Çemberlitaş

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Süleymaniye Camii

Süleymaniye Camii

Ayasofya

Ayasofya

Bayezid Camii

Bayezid Camii
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Dolmabahçe Sarayı Saltanat Kapısı

Dolmabahçe Sarayı Saltanat Kapısı

Kız Kulesi

Kız Kulesi

Topkapı Sarayı, Bâb-ü's Selâm

Topkapı Sarayı, Bâb-ü's Selâm

Sultanahmet Camii ve önünde Yılanlı Sütun

Sultanahmet Camii ve önünde Yılanlı Sütun

Osmanlı savaş gemileri

Osmanlı savaş gemileri
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Galata Kulesi

Galata Kulesi

Sizce de bu kareler çok güzel değil mi? Hadi yorumlarda buluşalım...

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