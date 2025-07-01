Bu İlişkide Seni En Çok Yıpratan Şey ne oldu?

Her ilişki bir iz bırakır, ama bazıları geride güzel anılar yerine yorgunluk, kırgınlık ve hatta kendimizi sorgulamamıza neden olan hisler bırakır. Peki, seni en çok hangi durum yıprattı? Sürekli fedakârlık yapmak mı? Karşındaki insanın belirsiz tavırları mı? Yoksa duygusal ihmal mi? Bu testin sonunda, ilişkinde seni en çok yıpratan şeyi keşfedeceksin. Hazırsan başlıyoruz!