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Bu İlişkide Seni En Çok Yıpratan Şey ne oldu?

etiket Bu İlişkide Seni En Çok Yıpratan Şey ne oldu?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
01.07.2025 - 22:01

Her ilişki bir iz bırakır, ama bazıları geride güzel anılar yerine yorgunluk, kırgınlık ve hatta kendimizi sorgulamamıza neden olan hisler bırakır. Peki, seni en çok hangi durum yıprattı? Sürekli fedakârlık yapmak mı? Karşındaki insanın belirsiz tavırları mı? Yoksa duygusal ihmal mi? Bu testin sonunda, ilişkinde seni en çok yıpratan şeyi keşfedeceksin. Hazırsan başlıyoruz!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Gün içerisinde ne sıklıkla iletişim kuruyorsunuz?

3. İletişim kurduğunuz zamanlarda sürekli yanlış anlaşılmalar yaşıyor musunuz?

4. Peki ya son zamanlarda aranızda bir duygusal mesafe varmış gibi hissettiğin oluyor mu?

5. Gelecek hedeflerinizin birbiriyle uyumlu olduğunu düşünüyor musun?

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6. Partnerine gözün kapalı bir biçimde güveniyor musun?

7. Birbirinizin istek ve ihtiyaçlarına karşı duyarlı mısınız?

8. Son olarak, daha önce hiç partnerinden başkasına duygusal ilgi beslediğini hissettiğin oldu mu?

Sürekli fedakârlık yapmak seni bitirmiş!

Bir ilişkide emek vermek güzel ama tek taraflı olduğunda bir noktada yorucu oluyor, değil mi? Sen hep anlayan, tolere eden, çözüm üretmeye çalışan taraf oldun ama karşılığında aynı özeni göremedin. Zamanla, kendi ihtiyaçlarını ikinci plana atarken farkında olmadan tükenmeye başladın. Unutma, dengeli bir ilişki iki kişinin de birbirine destek olmasıyla yürür. Bundan sonra biraz da kendini önceliklendirme vakti!

Belirsizlik içinde kayboldun!

Karşındaki insanın ne hissettiğini, ne istediğini, hatta senin hayatındaki yerini net bir şekilde görememek seni yıpratmış. Bir gün yakın, bir gün uzak, sürekli değişen tavırlar, geleceğe dair güvensizlik hissi... Tüm bunlar seni yormuş olabilir. İnsan bir ilişkiye huzur bulmak için girer, sürekli 'Acaba?' demek için değil. Bundan sonra netlik ve tutarlılık senin için olmazsa olmaz olmalı!

Duygusal olarak görmezden gelinmek seni yaralamış!

Yanında biri vardı ama duygusal olarak çoğu zaman yalnız hissettin. Hislerin önemsenmedi, duyguların karşılık bulmadı, belki de gerçekten anlaşılmadığını düşündün. İşte en çok da bu his seni yıprattı. Sevgi, sadece sözlerle değil, ilgiyle, anlayışla, küçük ama anlamlı hareketlerle gösterilir. Bundan sonra, gerçekten değer gördüğün ve duygularının karşılık bulduğu bir ilişkiyi hak ettiğini unutma!

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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