Bu İlişkide Seni En Çok Yıpratan Şey ne oldu?
Her ilişki bir iz bırakır, ama bazıları geride güzel anılar yerine yorgunluk, kırgınlık ve hatta kendimizi sorgulamamıza neden olan hisler bırakır. Peki, seni en çok hangi durum yıprattı? Sürekli fedakârlık yapmak mı? Karşındaki insanın belirsiz tavırları mı? Yoksa duygusal ihmal mi? Bu testin sonunda, ilişkinde seni en çok yıpratan şeyi keşfedeceksin. Hazırsan başlıyoruz!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Gün içerisinde ne sıklıkla iletişim kuruyorsunuz?
3. İletişim kurduğunuz zamanlarda sürekli yanlış anlaşılmalar yaşıyor musunuz?
4. Peki ya son zamanlarda aranızda bir duygusal mesafe varmış gibi hissettiğin oluyor mu?
5. Gelecek hedeflerinizin birbiriyle uyumlu olduğunu düşünüyor musun?
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6. Partnerine gözün kapalı bir biçimde güveniyor musun?
7. Birbirinizin istek ve ihtiyaçlarına karşı duyarlı mısınız?
8. Son olarak, daha önce hiç partnerinden başkasına duygusal ilgi beslediğini hissettiğin oldu mu?
Sürekli fedakârlık yapmak seni bitirmiş!
Belirsizlik içinde kayboldun!
Duygusal olarak görmezden gelinmek seni yaralamış!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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