Bu İlişkide Bir Şeyler Eksik Gibi! İlişkinin Yüzeysel Olduğunu Nasıl Anlarsın?

Bu soruyu kendine bir sor bakalım. Tabii bunun karşı yönüne de bakmak lazım, yani partnerin seni tanıyor mu? Eğer derin bir ilişkiniz varsa ikinizin de birbirinizi tanıması gerekiyor. Tabii bu tanıma sadece öyle günlük rutinlerini bilmekle olmaz, bunun yanında onun en sevdiği çocukluk arkadaşından en büyük korkularına kadar her şeyini bilmen demek.