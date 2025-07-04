Bu İlişkide Bir Şeyler Eksik Gibi! İlişkinin Yüzeysel Olduğunu Nasıl Anlarsın?
Hepimizin isteği, derin bir bağa sahip olduğumuz ilişkiler içinde olmak. Ama bazı ilişkilerde bu mümkün olmuyor. Peki ilişkinin yüzeysel bir ilişki olduğunu anlamanın yolu ne? Yüzeysel bir ilişkin olduğunu gösteren işaretlere birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Derin konular konuşmamak önemli bir işaret.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Partnerini gerçekten tanıyor musun?
Gelecekle ilgili plan yapılmayan bir ilişki yüzeysel bir ilişkidir.
İlişkide partnerler birbirlerinin zor zamanında yanında olmalı.
İlişkin sadece fiziksel çekim üzerine kuruluysa bu da yüzeysel olduğunu gösterebilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Partnerin duygularına gerçekten değer vermiyorsa...
Ciddi ve derin ilişkilerde partnerlerin birbirlerinin ailelerini ve arkadaşlarını tanıması gerek.
Arada güçlü bir güven bağı yoksa bu da ilişkinin yüzeysel olduğunu gösterebilir.
İlişkilerde iletişim her şey demek!
İlişkide yalnız hissediyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Partnerinin varlığı ve yokluğu birse bu da önemli bir işaret!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Buna müsade etmemek senin elinde degersizlestirilme ciddiye alınmama sözünün geçmemesi mudahale etmek icin yeterli sebeb yoksa oyuncak olursun