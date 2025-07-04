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Bu İlişkide Bir Şeyler Eksik Gibi! İlişkinin Yüzeysel Olduğunu Nasıl Anlarsın?

etiket Bu İlişkide Bir Şeyler Eksik Gibi! İlişkinin Yüzeysel Olduğunu Nasıl Anlarsın?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
04.07.2025 - 23:31

Hepimizin isteği, derin bir bağa sahip olduğumuz ilişkiler içinde olmak. Ama bazı ilişkilerde bu mümkün olmuyor. Peki ilişkinin yüzeysel bir ilişki olduğunu anlamanın yolu ne? Yüzeysel bir ilişkin olduğunu gösteren işaretlere birlikte bakalım!

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Derin konular konuşmamak önemli bir işaret.

İlişkinin yüzeysel olduğunu anlamanın yollarından biri ne konuştuğunuza bakmak. Eğer partnerinle sadece havadan sudan konuşuyorsanız ve derin konuları hiç açmıyorsanız o zaman ilişkiniz yüzeysel olabilir. İlişki içindeyken hayallerinden korkularına her şeyi rahatça konuşabilmek bu ilişkiyi yüzeysel olmaktan çıkararak derin bir ilişki haline getirecektir.

Partnerini gerçekten tanıyor musun?

Bu soruyu kendine bir sor bakalım. Tabii bunun karşı yönüne de bakmak lazım, yani partnerin seni tanıyor mu? Eğer derin bir ilişkiniz varsa ikinizin de birbirinizi tanıması gerekiyor. Tabii bu tanıma sadece öyle günlük rutinlerini bilmekle olmaz, bunun yanında onun en sevdiği çocukluk arkadaşından en büyük korkularına kadar her şeyini bilmen demek.

Gelecekle ilgili plan yapılmayan bir ilişki yüzeysel bir ilişkidir.

İlişkilerin ileriye dönük olması beklenir. Yani sadece günü yaşayıp eğlenmek ilişkin için pek iyi olmayabilir. Sadece anı yaşayıp gelecek planı yapmadığın bir ilişkinin yüzeysel bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Zaten gelecek hakkında konuşulmayan bir ilişkinin çok uzun sürmeyeceğini söylemek yanlış olmaz.

İlişkide partnerler birbirlerinin zor zamanında yanında olmalı.

Gerçek bir ilişkide bu böyle olur elbette. Ama daha yüzeysel ilişkilerde partnerler zor zamanlarda birbirinin yanında olmayabilir. Yani eğer partnerin sen üzgün olduğunda ya da sıkıntı çektiğin zamanlarda yanında değilse o zaman derin bir bağınız olmadığını söyleyebiliriz. Birlikte zor zamanları atlatmıyorsanız o zaman ilişkiniz sağlam bir temele oturmamış olabilir.

İlişkin sadece fiziksel çekim üzerine kuruluysa bu da yüzeysel olduğunu gösterebilir.

İlişkide fiziksel çekim önemli elbette ama sadece dış görünüşe dayalı bir ilişki içindeysen o zaman ilişkin derin bir bağ taşımıyor olabilir. Yüzeysel ilişkilerde dış görünüş duygusal bağlantıdan çok daha önde oluyor. Eee böyle bir ilişki derinleşemiyor doğal olarak.

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Partnerin duygularına gerçekten değer vermiyorsa...

İlişkilerde partnerler birbirlerinin duygularını anlamalı ve ilgi göstermeli. Ama senin ilişkin daha yüzeysel bir yerdeyse o zaman karşılıklı birbirinizin duygularını önemsemiyor olabilirsiniz. Yani partnerinin nasıl olduğu seni pek ilgilendirmiyor, sadece o gün ne kadar eğlendiğinizi düşünüyorsan o zaman bu ilişki daha çok yüzeysel bir ilişki.

Ciddi ve derin ilişkilerde partnerlerin birbirlerinin ailelerini ve arkadaşlarını tanıması gerek.

Partnerin ya da sen birbirinizi ailenizle ve arkadaşlarınızla tanıştırmıyorsanız bu ilişkinin derin bir ilişki olduğunu söylemek doğru olmaz. Yüzeysel ilişkilerde partnerler birbirlerini çevrelerine çok yaklaştırmaz. Ama gerçek bir ilişkide partnerlerin birbirlerinin çevrelerini yakından tanıması gerek.

Arada güçlü bir güven bağı yoksa bu da ilişkinin yüzeysel olduğunu gösterebilir.

Derin bir ilişki güven üzerine kurulu. Yani temeli güvene dayanmayan bir ilişkinin gerçek bir ilişki olduğunu söyleyemeyiz. Sürekli şüphe duyduğun, partnerinden bir şeyler gizlediğin ya da partnerinin senden gizlediği bir ilişki içindeysen ilişkin yüzeysel olabilir, bizden söylemesi!

İlişkilerde iletişim her şey demek!

Partnerinle iletişiminiz kuvvetli değilse ilişkin yüzeysel olabilir. Gerçekten aranızda bir bağ varsa o zaman konuşmaların derinliği artıyor. Ama sürekli aynı konulardan konuşuyor ve günlük konuşmaların ötesine geçemiyorsanız o zaman bu ilişki yüzeysel olabilir.

İlişkide yalnız hissediyor musun?

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İlişkideyken insan kendini güvende ve rahat hissetmek ister. Ama ilişkide sen kendini yalnız ve eksik hissediyorsan o zaman bu ilişkinin doğru olmadığı aşikar, değil mi? Derin bağlar kuramadığın için yalnızlık çektiğin bir ilişki yüzeysel olmaktan öteye gidemez!

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Partnerinin varlığı ve yokluğu birse bu da önemli bir işaret!

Partnerin var mı yok mu senin için fark etmiyorsa durup bir düşünmek gerek. İkiniz için de bu geçerli olabilir. Yani birlikte olsanız da çok şey paylaşmıyor ve hayatlarınıza karışmıyor olabilirsiniz. Bu durum ilişkinin derinleşmemesinin önemli bir işareti.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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Buna müsade etmemek senin elinde degersizlestirilme ciddiye alınmama sözünün geçmemesi mudahale etmek icin yeterli sebeb yoksa oyuncak olursun