Bu Hayvanın Kalbi Tek Başına 180 Kilo Geliyor: Dakikada Sadece 2 Kez Atabiliyor

Jeremy Goldbogen liderliğindeki ekip, Kaliforniya'daki Monterey Körfezi'nde 15 yaşındaki bir erkek balinanın sırtına 4 vantuzlu bir sensör yerleştirdi. Cihaz yaklaşık 8,5 saat boyunca kalp atışlarını kaydetti. Balina bu sürede krill avlamak için onlarca kez dalıp çıktı. En uzun dalışı 16,5 dakika sürdü ve yaklaşık 180 metre derinliğe ulaştı.

Veriler, dalışın en alt noktasında kalp atışının ortalama dakikada 4 ila 8'e düştüğünü, hatta zaman zaman 2'ye indiğini gösterdi. Balina yüzeye çıktığında ise bu rakam 25 ila 37'ye yükseldi. En düşük değer, bilim insanlarının tahminlerinden yüzde 30 ile 50 arasında daha azdı.