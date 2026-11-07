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Bu Hayvanın Kalbi Tek Başına 180 Kilo Geliyor: Dakikada Sadece 2 Kez Atabiliyor

Bu Hayvanın Kalbi Tek Başına 180 Kilo Geliyor: Dakikada Sadece 2 Kez Atabiliyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.11.2026 - 08:47
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Dünyanın en büyük hayvanı olan mavi balinanın kalbi, tek başına yaklaşık 180 kilo ağırlığında. Bilim insanları bu dev organın dalış sırasında dakikada yalnızca 2 kez attığını ilk kez kayıt altına aldı. Sonuçlar araştırmacıların tahminlerini bile şaşırttı.

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Toronto'daki müzede sergilenen mavi balina kalbi yaklaşık 180 kilo ağırlığında ve iki metreye yakın boyda.

Toronto'daki müzede sergilenen mavi balina kalbi yaklaşık 180 kilo ağırlığında ve iki metreye yakın boyda.

2014 yılında Kanada'nın Newfoundland bölgesinde, buzlar arasında mahsur kalan dokuz mavi balina hayatını kaybetti. Bunlardan birinin kalbi çıkarılarak Toronto'daki Royal Ontario Museum'a (ROM) götürüldü. Organ önce 2 bin 800 litre koruyucu sıvıyla sabitlendi, ardından Almanya'da plastinasyon yöntemiyle kalıcı hale getirildi.

Büyük damarlarıyla birlikte yaklaşık 2 metre yüksekliğe ulaşan kalp, 2017'de ziyaretçilerin karşısına çıktı. Müze teknisyeni Jacqueline Miller, organın tamamen genişlediğinde küçük bir otomobile sığabilecek boyutta olduğunu söylüyor.

Görsel: Royal Ontario Museum

Stanford ekibi vahşi bir mavi balinanın kalp atışını ilk kez kaydetmeyi başardı.

Stanford ekibi vahşi bir mavi balinanın kalp atışını ilk kez kaydetmeyi başardı.

Jeremy Goldbogen liderliğindeki ekip, Kaliforniya'daki Monterey Körfezi'nde 15 yaşındaki bir erkek balinanın sırtına 4 vantuzlu bir sensör yerleştirdi. Cihaz yaklaşık 8,5 saat boyunca kalp atışlarını kaydetti. Balina bu sürede krill avlamak için onlarca kez dalıp çıktı. En uzun dalışı 16,5 dakika sürdü ve yaklaşık 180 metre derinliğe ulaştı.

Veriler, dalışın en alt noktasında kalp atışının ortalama dakikada 4 ila 8'e düştüğünü, hatta zaman zaman 2'ye indiğini gösterdi. Balina yüzeye çıktığında ise bu rakam 25 ila 37'ye yükseldi. En düşük değer, bilim insanlarının tahminlerinden yüzde 30 ile 50 arasında daha azdı.

Araştırmacılara göre bu kalp, normal beslenme sırasında bile fiziksel sınırlarında çalışıyor.

Araştırmacılara göre bu kalp, normal beslenme sırasında bile fiziksel sınırlarında çalışıyor.

Goldbogen, balinanın kalp hızının 2 ile 37 arasında, yani yaklaşık 10 kat değiştiğini belirtiyor. İnsanlarda bu aralık 60 ile 200 arasında kalıyor ve fark yaklaşık 3 kat. Ekip, aort kavsinin esnek yapısının atışlar arasında da yavaşça kasılmayı sürdürerek kan akışını koruduğunu düşünüyor.

Araştırmacılar, kalp hızının rutin dalışlar sırasında bile en üst düzeye çıkmasının, bu hayvanların neden daha da büyümediğini açıklayabileceğini ifade ediyor. Çalışmanın, çevre koşullarındaki değişimlere karşı hassas olabilecek mavi balinaların korunmasına da katkı sağlaması bekleniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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