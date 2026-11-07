Bu Hayvanın Kalbi Tek Başına 180 Kilo Geliyor: Dakikada Sadece 2 Kez Atabiliyor
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Dünyanın en büyük hayvanı olan mavi balinanın kalbi, tek başına yaklaşık 180 kilo ağırlığında. Bilim insanları bu dev organın dalış sırasında dakikada yalnızca 2 kez attığını ilk kez kayıt altına aldı. Sonuçlar araştırmacıların tahminlerini bile şaşırttı.
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Toronto'daki müzede sergilenen mavi balina kalbi yaklaşık 180 kilo ağırlığında ve iki metreye yakın boyda.
Stanford ekibi vahşi bir mavi balinanın kalp atışını ilk kez kaydetmeyi başardı.
Araştırmacılara göre bu kalp, normal beslenme sırasında bile fiziksel sınırlarında çalışıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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