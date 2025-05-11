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Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
12.05.2025 - 00:16

'Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇

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Met Gala After Party'sini Stiliyle Yakıp Geçen Ünlüler

Met Gala After Party'sini Stiliyle Yakıp Geçen Ünlüler

Bu sene Met Gala'da stiliyle ışıldayan pek çok ünlü isim olsa da kimilerine göre asıl şov Met Gala'nın after'ında yapıldı. Bizler de sizler için bu çok konuşulan gala stillerini mercek altına aldık!

La Toya Jackson'ın Estetikli Hali'ni Görünce İnanamayacaksınız!

La Toya Jackson'ın Estetikli Hali'ni Görünce İnanamayacaksınız!

La Toya Jackson’ın yıllar içinde yaptırdığı estetiklerle git gide ağabeyi Michael’a benzemesi dikkat çekti.

Sydney Sweeney'in Met Gala'daki Hali "Mika Raun sen misin?" Dedirtti!

Sydney Sweeney'in Met Gala'daki Hali "Mika Raun sen misin?" Dedirtti!

Sydney'in Met Gala'daki simsiyah elbisesi ve göğüs dekoltesi epey dikkat çekmişti. Sosyal medyada dolaşan görüntülerde bir kullanıcının Sweeney'i Mika Raun'a benzetmesi ortalığı karıştırdı. Bu durum sosyal medyayı ikiye bölerken, ikili arasındaki benzerlik gerçekten dikkat çekici görünüyordu.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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