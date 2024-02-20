Bu Finansal Teknoloji Testinden Kaç Puan Alacaksın?
Bu Finansal Teknoloji Testinden Kaç Puan Alacaksın?
Finansal teknoloji dünyasında ne kadar bilgili olduğunu keşfetmeye ne dersin? Aşağıdaki soruları cevaplayarak, finansal teknolojiye dair bilgi seviyeni test et!
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1. Hangi şirket, dijital ödemeler ve para transferlerinde lider konumda bulunuyor?
2. Kripto paraların altında yatan temel teknoloji nedir?
3. Finansal alanda otomatik yatırım tavsiyeleri sunan teknolojik çözümlere ne ad veriliyor peki?
4. Devam edelim. DeFi terimi hangi finansal kavramı ifade eder?
5. Sigorta sektöründeki dijital yeniliklere tam olarak ne denir?
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6. Finansal işlemleri mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirmeye ne ad verilir?
7. Finansal verileri analiz ederek kişiselleştirilmiş öneriler sunan platformlara ne ad verilir?
8. Bireyler arasında doğrudan kredi verme ve borç alma platformları hangi amaçla kullanılır?
9. Geleneksel finans hizmetlerine alternatif olarak çalışan ve blockchain teknolojisini kullanan finansal hizmetlere ne ad verilir?
10. Son soruya geldik! Fintech terimi neyi ifade eder?
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