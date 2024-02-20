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Bu Finansal Teknoloji Testinden Kaç Puan Alacaksın?

etiket Bu Finansal Teknoloji Testinden Kaç Puan Alacaksın?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 14:01

Finansal teknoloji dünyasında ne kadar bilgili olduğunu keşfetmeye ne dersin? Aşağıdaki soruları cevaplayarak, finansal teknolojiye dair bilgi seviyeni test et!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Hangi şirket, dijital ödemeler ve para transferlerinde lider konumda bulunuyor?

2. Kripto paraların altında yatan temel teknoloji nedir?

3. Finansal alanda otomatik yatırım tavsiyeleri sunan teknolojik çözümlere ne ad veriliyor peki?

4. Devam edelim. DeFi terimi hangi finansal kavramı ifade eder?

4. Devam edelim. DeFi terimi hangi finansal kavramı ifade eder?

5. Sigorta sektöründeki dijital yeniliklere tam olarak ne denir?

5. Sigorta sektöründeki dijital yeniliklere tam olarak ne denir?
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Finansal işlemleri mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirmeye ne ad verilir?

6. Finansal işlemleri mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirmeye ne ad verilir?

7. Finansal verileri analiz ederek kişiselleştirilmiş öneriler sunan platformlara ne ad verilir?

7. Finansal verileri analiz ederek kişiselleştirilmiş öneriler sunan platformlara ne ad verilir?

8. Bireyler arasında doğrudan kredi verme ve borç alma platformları hangi amaçla kullanılır?

9. Geleneksel finans hizmetlerine alternatif olarak çalışan ve blockchain teknolojisini kullanan finansal hizmetlere ne ad verilir?

9. Geleneksel finans hizmetlerine alternatif olarak çalışan ve blockchain teknolojisini kullanan finansal hizmetlere ne ad verilir?

10. Son soruya geldik! Fintech terimi neyi ifade eder?

10. Son soruya geldik! Fintech terimi neyi ifade eder?
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Tebrikler, 100 üzerinden 90 puan aldın!

Verdiğin yanıtlara baktığımızda sen finansal teknoloji konusunda epey bir bilgilisin. İlgili olduğun konular arasında yer alan finansal teknoloji hakkında epey bir araştırma yapmışsın gibi duruyor. Kendini biraz daha geliştirirsen finansal teknoloji hakkında ders bile verebilirsin!

Tebrikler, 100 üzerinden 75 puan aldın!

Her ne kadar birkaç soruya yanlış cevap vermiş olsan da seni tebrik ediyoruz. Finansal teknoloji konusunda kendini geliştirmişsin ve ilerlemeye devam ediyorsun. İlgi alanların arasında yer alan finansal teknoloji ile ilgili biraz daha araştırma yaparsan kalan 25 puanı da tamamlayabilirsin.

100 üzerinden 50 puan aldın...

Finansal teknoloji konusunda kendini biraz daha geliştirmen gerekiyor. Her ne kadar bu alana karşı ilgili olsan da biraz daha araştırma yapman ve edindiğin bilgileri tazelemen gerekiyor. Ama istikrarlı birine benziyorsun ve bu alanda eminiz ki ilerleme kaydedeceksin.

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