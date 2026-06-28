Bu Efsane Şarkıcıların Enerjilerin Göre Burçlarını Tahmin Edebilecek misin?
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Müzik dinlerken sadece sesi değil, enerjiyi de hissediyoruz. Kimi sahnede tam bir lider gibi parlıyor, kimi duygusuyla kalbe dokunuyor, kimi de tam bir asi ruh taşıyor. Peki sevdiğin şarkıcıların burçlarını gerçekten tahmin edebilir misin? Haydi bakalım, sezgine güven.
Bakalım kaç tanesinin burcunu doğru tahmin edeceksin🤔Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma!
O zaman, Haydi Testee!👇
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1. Derin sesi ve farklı tarzıyla Cem Adrian hangi burçtur?
2. Güçlü yorumu ve duygusal şarkılarıyla Funda Arar hangi burç olabilir?
3. Rock duruşu ve kendine has tavrıyla Kaan Tangöze hangi burç dersin?
4. Pop müziğin iddialı isimlerinden Gülşen’in burcu sence ne?
5. Şarkılarındaki güçlü sözleri düşününce Sıla hangi burca daha yakın?
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6. Sahnedeki diva enerjisiyle Ajda Pekkan hangi burçtur?
7. Enerjik sahnesiyle Murat Dalkılıç hangi burç olabilir?
8. Klas duruşu ve güçlü yorumuyla Candan Erçetin hangi burç olabilir?
9. Dingin ama etkileyici havasıyla Göksel hangi burç dersin?
10. Aşk şarkılarının unutulmaz isimlerinden Aşkın Nur Yengi hangi burçtur?
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11. Sahnedeki hareketli ve eğlenceli enerjisiyle Gökhan Özoğuz hangi burç olabilir?
12. Duygusal şarkıları ve zarif yorumuyla Nilüfer hangi burç olabilir?
13. Kendine has tarzı ve şiir gibi şarkılarıyla Mabel Matiz hangi burçtur?
14. Pop müziğin enerjik isimlerinden Simge hangi burçtur?
15. 90’lardan gelen enerjisiyle Burak Kut hangi burçtur?
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