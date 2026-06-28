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Bu Efsane Şarkıcıların Enerjilerin Göre Burçlarını Tahmin Edebilecek misin?

etiket Bu Efsane Şarkıcıların Enerjilerin Göre Burçlarını Tahmin Edebilecek misin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
28.06.2026 - 22:01
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Müzik dinlerken sadece sesi değil, enerjiyi de hissediyoruz. Kimi sahnede tam bir lider gibi parlıyor, kimi duygusuyla kalbe dokunuyor, kimi de tam bir asi ruh taşıyor. Peki sevdiğin şarkıcıların burçlarını gerçekten tahmin edebilir misin? Haydi bakalım, sezgine güven.

Bakalım kaç tanesinin burcunu doğru tahmin edeceksin🤔Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma!

O zaman, Haydi Testee!👇

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miray soysal
miray soysal
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