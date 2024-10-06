Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Kendine Öfke Duyan Birisin Demektir!
Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Kendine Öfke Duyan Birisin Demektir!
Bu davranışlardan yaptıklarına göre kendine öfke duyan birisi misin?
Haydi testeee!
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Bu davranışlardan hangilerine sahipsin?
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Sen kendine öfkelisin!
Sen kendine öfkeli değilsin!
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