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Bu Banknotların Hangi Ülkeye Ait Olduğunu Bilebilecek misin?

etiket Bu Banknotların Hangi Ülkeye Ait Olduğunu Bilebilecek misin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 17:01

Hangi banknotun hangi ülkeye ait olduğunu tahmin edeceğin bir test hazırladık! Bu testte banknot bilgini ölçeceğiz.

Başlayalım!

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1. İlk soru ile başlayalım! Şu banknot hangi ülkeye ait?

1. İlk soru ile başlayalım! Şu banknot hangi ülkeye ait?

2. Peki bu banknotun hangi ülkeye ait olduğunu biliyor musun?

2. Peki bu banknotun hangi ülkeye ait olduğunu biliyor musun?

3. Bu banknot hangi ülkeye ait?

3. Bu banknot hangi ülkeye ait?

4. Devam edelim! Bu banknotu tahmin edebilir misin?

4. Devam edelim! Bu banknotu tahmin edebilir misin?

5. Sıradaki soruya geçiyoruz! Bu banknotun ait olduğu ülke hangisi?

5. Sıradaki soruya geçiyoruz! Bu banknotun ait olduğu ülke hangisi?
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6. Biraz zor bir soru olacak! 😅 Şu banknot, hangi ülkeye ait dersin?

6. Biraz zor bir soru olacak! 😅 Şu banknot, hangi ülkeye ait dersin?

7. Hadi bakalım, bu banknot hangi ülkeye ait?

7. Hadi bakalım, bu banknot hangi ülkeye ait?

8. Tahmin yeteneğini test etmeye devam! Bu banknot hangi ülkeye ait?

8. Tahmin yeteneğini test etmeye devam! Bu banknot hangi ülkeye ait?

9. Sona yaklaşırken, bu banknotun hangi ülkeye ait olduğunu biliyor musun?

9. Sona yaklaşırken, bu banknotun hangi ülkeye ait olduğunu biliyor musun?

10. Son sorumuz! Bu banknot hangi ülkeye ait olabilir?

10. Son sorumuz! Bu banknot hangi ülkeye ait olabilir?
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