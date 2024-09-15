Bu Banknotların Hangi Ülkeye Ait Olduğunu Bilebilecek misin?
Bu Banknotların Hangi Ülkeye Ait Olduğunu Bilebilecek misin?
Hangi banknotun hangi ülkeye ait olduğunu tahmin edeceğin bir test hazırladık! Bu testte banknot bilgini ölçeceğiz.
Başlayalım!
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1. İlk soru ile başlayalım! Şu banknot hangi ülkeye ait?
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2. Peki bu banknotun hangi ülkeye ait olduğunu biliyor musun?
3. Bu banknot hangi ülkeye ait?
4. Devam edelim! Bu banknotu tahmin edebilir misin?
5. Sıradaki soruya geçiyoruz! Bu banknotun ait olduğu ülke hangisi?
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