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Bu Bahar Ailenle Nereye Gitmelisin?

etiket Bu Bahar Ailenle Nereye Gitmelisin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 17:01

Eğer yakın zamanda ailenle birlikte unutulmaz bir seyahat planı yapmayı düşünüyorsan, doğru yerdesin! Çünkü bu testin sonunda, ailenle gitmen gereken yeri söyleyeceğiz!

Hazırsan başlayalım👇

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1. Sizi tanıyarak testimize başlayalım! Ailenin en geç üyesi kaç yaşında?

2. Peki, sizin aile ne kadar kalabalık?

3. Ailecek film gecesi yapsanız hangi türü tercih edersiniz?

4. İmkanın olsa şehir hayatını bırakıp yeşilliklerin içinde bir yere taşınır mıydın?

5. Ailenle akşam yemeğini hep birlikte mi yersiniz?

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6. Peki, yemekler nasıl geçer?

7. Aile içindeki kararların alınmasında genellikle söz sahibi misin?

8. Son olarak, hangi fotoğraf sana aileni hatırlatıyor?

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Likya turu!

Likya turu!

Bu bahar ailenle harika bir tatil yapmak için Muğla'nın muhteşem Likya Yolu'nu keşfetmeyi düşünebilirsin. Burada, doğanın içinde yürüyüş yapabilir, antik kentleri ziyaret edebilir ve berrak sularıyla ünlü koylarda dinlenebilirsiniz. Likya Yolu, tarih ve doğa ile iç içe geçmiş bir deneyim sunar, bu sebeple ailenle birlikte Muğla' nın tadını çıkarak unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz.

Eskişehir!

Eskişehir!

Bu bahar ailenle Eskişehir'in tarihi ve kültürel mirasını keşfetmek harika bir fikir olabilir. Burada, Porsuk Çayı'nda romantik bir tekne turuna çıkabilir, tarihi Odunpazarı evlerini gezebilir ve modern sanat galerilerini ziyaret edebilirsiniz. Eskişehir, renkli sokakları ve canlı atmosferiyle ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz bir şehirdir. Bu sebeple mutlaka görmelisiniz :)

Prag!

Prag!

Bu bahar, ailenle unutulmaz bir seyahat deneyimi yaşamak için Avrupa'nın kalbindeki tarihi Prag'ı ziyaret etmeyi düşünebilirsiniz. Prag'ın gotik ve barok mimarisiyle bezenmiş sokakları, büyüleyici tarihi mekanlarıyla ünlüdür. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi şehir merkezi, size zamanda yolculuk yapmış hissi verecek.

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