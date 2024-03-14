Bu Bahar Ailenle Nereye Gitmelisin?
Bu Bahar Ailenle Nereye Gitmelisin?
Eğer yakın zamanda ailenle birlikte unutulmaz bir seyahat planı yapmayı düşünüyorsan, doğru yerdesin! Çünkü bu testin sonunda, ailenle gitmen gereken yeri söyleyeceğiz!
Hazırsan başlayalım👇
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1. Sizi tanıyarak testimize başlayalım! Ailenin en geç üyesi kaç yaşında?
2. Peki, sizin aile ne kadar kalabalık?
3. Ailecek film gecesi yapsanız hangi türü tercih edersiniz?
4. İmkanın olsa şehir hayatını bırakıp yeşilliklerin içinde bir yere taşınır mıydın?
5. Ailenle akşam yemeğini hep birlikte mi yersiniz?
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6. Peki, yemekler nasıl geçer?
7. Aile içindeki kararların alınmasında genellikle söz sahibi misin?
8. Son olarak, hangi fotoğraf sana aileni hatırlatıyor?
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