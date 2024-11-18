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Bu Alırım Almam Testine Göre Senin Neye Zaafın Var?

etiket Bu Alırım Almam Testine Göre Senin Neye Zaafın Var?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
18.11.2024 - 18:01

Sana belirli sorular yönelteceğiz, alıp almayacağını söyleyeceksin. Biz de neye zaafın olduğunu bulmaya çalışacağız.

Hazır mısın?

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Uzun zamandır stoklarının yenilenmesini beklediğin kıyafet yeniden stokta ama ilk günkü hevesin yok. Alır mısın?

En son gittiğin sinema filmine o kadar çok hayran kaldın ki bir kez daha izlemek istiyorsun. Filme bir daha bilet alır mısın?

Cep telefonuna çok beğendiğin bir kılıf almak istiyorsun ama evde 5-6 tane farklı kılıfın var. Alır mısın?

Bilgisayarını birkaç ay önce değiştirdin ama bir üst modeli daha çıktı. Yenisini alır mısın?

Farklı bir soru geliyor: Zamanında kalbini kıran birinin uzun bir süre sonra sana kalbi kırılmış diyelim. Gönlünü alır mısın?

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Yeni taşındığın evine büyük bir saksıda bitki alır mısın?

Yeni taşındığın evine büyük bir saksıda bitki alır mısın?

Çok beğendiğin bir ceketin farklı renklerini alır mısın?

Dışarıdan kahve içmekten sıkıldın diyelim. Evine de yeni bir kahve makinesi almak istiyorsun ama biriktirdiğin parayı başka bir şeye harcayacaksın. Yine de alır mısın?

Dışarıdan kahve içmekten sıkıldın diyelim. Evine de yeni bir kahve makinesi almak istiyorsun ama biriktirdiğin parayı başka bir şeye harcayacaksın. Yine de alır mısın?

Senin her şeyin en iyisine zaafın var!

Sen, yaşamın her alanında en iyi olanı arayan birisin. Kalite, estetik ve özgünlük senin için çok önemli. Aldığın her üründe mükemmelliği ve detayları göz önünde bulunduruyorsun. Yüksek standartlardan ödün vermeden yaşamayı seviyorsun. Bu zaafın, seni hayatta birçok fırsata açık kılan bir özellik. Çünkü en iyisini ararken aynı zamanda kendini de geliştirmeye devam ediyorsun.

Senin teknik detaylara zaafın var!

Teknik ayrıntılara karşı duyduğun ilgi, seni bilgiye ve yeniliğe aç birisi haline getiriyor. Ürünleri veya teknolojileri alırken, onların içindeki teknolojiyi, işlevselliği ve tasarımı incelemekten keyif alıyorsun. Bu tutku, sana hem pratik hem de estetik açıdan güçlü seçimler yapma yeteneği kazandırıyor. Senin için en iyi deneyimi sunan teknik detaylar, alışverişlerinde öncelik taşıyor.

Senin aslında nostaljiye zaafın var!

Geçmişe olan bağlılığın, seni sıcak anılar ve anlamlı ilişkilerle dolduruyor. Nostaljik nesneler, eski müzikler veya klasik filmler, ruh halini iyileştiriyor. Geçmişin hatıralarına duyduğun özlem, seni daha derin bir duygusal bağ kurmaya itiyor. Bu, senin için sadece bir hobi değil; aynı zamanda hayata dair değerli dersler çıkarma yolculuğunun bir parçası. Klasik ve zamansız olanı aramak, seni özel kılıyor!

Senin rahat mobilyalara zaafın var!

Senin rahat mobilyalara zaafın var!

Konfor senin için her şeyden önemli! Rahat bir koltuk veya yumuşak bir yatak gördüğünde hemen kendini orada hayal ediyorsun. Sade bir yaşam alanında rahatlığı öncelik haline getiriyorsun. Göz alıcı tasarımlar ve konforlu yaşam alanları seni her zaman cezbetmiş. Huzur dolu bir ortam yaratmak, senin ruh halini olumlu yönde etkiliyor. Evin, senin kişisel cennetin; burada dinlenmek ve kendini yenilemek için en uygun alanı oluşturmayı seviyorsun.

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Senin her şeyin en iyisine zaafın var