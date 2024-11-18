Bu Alırım Almam Testine Göre Senin Neye Zaafın Var?
Bu Alırım Almam Testine Göre Senin Neye Zaafın Var?
Sana belirli sorular yönelteceğiz, alıp almayacağını söyleyeceksin. Biz de neye zaafın olduğunu bulmaya çalışacağız.
Hazır mısın?
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Uzun zamandır stoklarının yenilenmesini beklediğin kıyafet yeniden stokta ama ilk günkü hevesin yok. Alır mısın?
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En son gittiğin sinema filmine o kadar çok hayran kaldın ki bir kez daha izlemek istiyorsun. Filme bir daha bilet alır mısın?
Cep telefonuna çok beğendiğin bir kılıf almak istiyorsun ama evde 5-6 tane farklı kılıfın var. Alır mısın?
Bilgisayarını birkaç ay önce değiştirdin ama bir üst modeli daha çıktı. Yenisini alır mısın?
Farklı bir soru geliyor: Zamanında kalbini kıran birinin uzun bir süre sonra sana kalbi kırılmış diyelim. Gönlünü alır mısın?
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Senin her şeyin en iyisine zaafın var