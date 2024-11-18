Bu Alırım Almam Testine Göre Senin Neye Zaafın Var?

Konfor senin için her şeyden önemli! Rahat bir koltuk veya yumuşak bir yatak gördüğünde hemen kendini orada hayal ediyorsun. Sade bir yaşam alanında rahatlığı öncelik haline getiriyorsun. Göz alıcı tasarımlar ve konforlu yaşam alanları seni her zaman cezbetmiş. Huzur dolu bir ortam yaratmak, senin ruh halini olumlu yönde etkiliyor. Evin, senin kişisel cennetin; burada dinlenmek ve kendini yenilemek için en uygun alanı oluşturmayı seviyorsun.