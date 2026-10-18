Bu 10 Soruluk Psikolojik Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Kırılgansın?
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Bazen tek bir söz bile bütün gününü mahvedebilir... Peki sen ne kadar kırılgansın?
Bu evet/hayır testi, duygularının ne kadar çabuk incindiğini ortaya çıkaracak!
Eğer hazırsan;
Haydi teste!
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1. İlk olarak, biri sana şaka yaptığında herkes gülse bile senin içinde bir şeylerin burkulduğu oluyor mu?
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2. Bir arkadaşın eskisi kadar sık yazmamaya başladığında, aranızda bir sorun olup olmadığını uzun uzun düşünüyor musun?
3. irine kırıldığında, bunu açıkça söylemek yerine hiçbir şey olmamış gibi davranıp içinde biriktirdiğin oluyor mu?
4. Bir tartışmadan günler sonra bile keşke şunu söylemeseydim ya da neden kendimi savunamadım diye kendi kendine konuşuyor musun?
5. Peki, birinin senin hakkında ne düşündüğünü öğrendiğinde, bu fikir senin kendine bakışını kolayca değiştirebiliyor mu?
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6. Sana verilen bir söz tutulmadığında, olay küçük bile olsa o kişiye karşı eskisi gibi hissetmekte zorlanıyor musun?
7. Şimdi de hayallerine bakalım: Bir şey istediğin gibi gitmediğinde hemen hevesin kaçıyor ve bir daha denemek istemiyor musun?
8. Birinin seni kırdığını düşündüğünde, onun da zor bir dönemden geçiyor olabileceğini hesaba katıp durumu daha sakin değerlendirebiliyor musun?
9. Birinin seni kırdığını düşündüğünde, onun da zor bir dönemden geçiyor olabileceğini hesaba katıp durumu daha sakin değerlendirebiliyor musun?
10. Geçmişte yaşadığın bir hayal kırıklığı, bugün yeni birine ya da yeni bir fırsata yaklaşırken seni hâlâ durduruyor mu?
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11. Ve son olarak, bütün yaşadıklarına rağmen önünde seni mutlu edebilecek güzel şeyler olduğuna inanıyor musun?
Bir cümleyle üç sezonluk dram yazarsın...
Kırılıyorsun ama gururundan belli etmiyorsun!
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