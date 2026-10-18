Bu 10 Soruluk Psikolojik Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Kırılgansın?

Senin kalbinin bildirimleri hiç susmuyor gibi. Birinin attığı mesajdaki nokta işareti bile bazen kafanda türlü senaryoların başlamasına yetebiliyor. Arkadaşın normalden biraz farklı davransa hemen bir şey mi oldu diye düşünüyorsun. Üstelik çoğu zaman karşındaki kişiye hiçbir şey belli etmeden bütün bu ihtimalleri kendi içinde yaşıyorsun.

Açıkçası senin için mesele yalnızca üzülmek değil; yaşadığın şeyin nedenini anlamadan rahat edememek. Birine değer verdiğinde onun davranışlarını daha fazla önemsiyor, kırıldığında da o anı zihninde tekrar tekrar oynatabiliyorsun. Bazen geçmişte yaşadığın bir hayal kırıklığı, bugünkü güzel bir ihtimali bile gölgeleyebiliyor. Sanki yeniden incinmemek için önceden hazırlık yapıyorsun.

Ama burada kendine haksızlık etme. Hassas olman, güçsüz olduğun anlamına gelmiyor. Başkalarının düşüncelerini önemsemekle kendi değerini onların fikirlerine teslim etmek arasında kocaman bir fark var. Her kırgınlığı çözmek, herkese kendini anlatmak ya da her ilişkinin yükünü taşımak zorunda değilsin.

Biraz da kendine anlayış göster be! Herkesin duygusunu anlamaya çalışırken kendi duygularını ihmal etme. Kalbini korumak için duvar örmek yerine sınır koymayı öğrenirsen hayatın biraz daha hafifleyebilir.