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Bu 10 Soruluk Psikolojik Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Kırılgansın?

Bu 10 Soruluk Psikolojik Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Kırılgansın?

Tuğba
Tuğba - Onedio Editörü
18.10.2026 - 16:01
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Bazen tek bir söz bile bütün gününü mahvedebilir... Peki sen ne kadar kırılgansın?

Bu evet/hayır testi, duygularının ne kadar çabuk incindiğini ortaya çıkaracak!

Eğer hazırsan;

Haydi teste!

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1. İlk olarak, biri sana şaka yaptığında herkes gülse bile senin içinde bir şeylerin burkulduğu oluyor mu?

2. Bir arkadaşın eskisi kadar sık yazmamaya başladığında, aranızda bir sorun olup olmadığını uzun uzun düşünüyor musun?

3. irine kırıldığında, bunu açıkça söylemek yerine hiçbir şey olmamış gibi davranıp içinde biriktirdiğin oluyor mu?

4. Bir tartışmadan günler sonra bile keşke şunu söylemeseydim ya da neden kendimi savunamadım diye kendi kendine konuşuyor musun?

5. Peki, birinin senin hakkında ne düşündüğünü öğrendiğinde, bu fikir senin kendine bakışını kolayca değiştirebiliyor mu?

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6. Sana verilen bir söz tutulmadığında, olay küçük bile olsa o kişiye karşı eskisi gibi hissetmekte zorlanıyor musun?

7. Şimdi de hayallerine bakalım: Bir şey istediğin gibi gitmediğinde hemen hevesin kaçıyor ve bir daha denemek istemiyor musun?

8. Birinin seni kırdığını düşündüğünde, onun da zor bir dönemden geçiyor olabileceğini hesaba katıp durumu daha sakin değerlendirebiliyor musun?

9. Birinin seni kırdığını düşündüğünde, onun da zor bir dönemden geçiyor olabileceğini hesaba katıp durumu daha sakin değerlendirebiliyor musun?

10. Geçmişte yaşadığın bir hayal kırıklığı, bugün yeni birine ya da yeni bir fırsata yaklaşırken seni hâlâ durduruyor mu?

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11. Ve son olarak, bütün yaşadıklarına rağmen önünde seni mutlu edebilecek güzel şeyler olduğuna inanıyor musun?

Bir cümleyle üç sezonluk dram yazarsın...

Senin kalbinin bildirimleri hiç susmuyor gibi. Birinin attığı mesajdaki nokta işareti bile bazen kafanda türlü senaryoların başlamasına yetebiliyor. Arkadaşın normalden biraz farklı davransa hemen bir şey mi oldu diye düşünüyorsun. Üstelik çoğu zaman karşındaki kişiye hiçbir şey belli etmeden bütün bu ihtimalleri kendi içinde yaşıyorsun.

Açıkçası senin için mesele yalnızca üzülmek değil; yaşadığın şeyin nedenini anlamadan rahat edememek. Birine değer verdiğinde onun davranışlarını daha fazla önemsiyor, kırıldığında da o anı zihninde tekrar tekrar oynatabiliyorsun. Bazen geçmişte yaşadığın bir hayal kırıklığı, bugünkü güzel bir ihtimali bile gölgeleyebiliyor. Sanki yeniden incinmemek için önceden hazırlık yapıyorsun.

Ama burada kendine haksızlık etme. Hassas olman, güçsüz olduğun anlamına gelmiyor. Başkalarının düşüncelerini önemsemekle kendi değerini onların fikirlerine teslim etmek arasında kocaman bir fark var. Her kırgınlığı çözmek, herkese kendini anlatmak ya da her ilişkinin yükünü taşımak zorunda değilsin.

Biraz da kendine anlayış göster be! Herkesin duygusunu anlamaya çalışırken kendi duygularını ihmal etme. Kalbini korumak için duvar örmek yerine sınır koymayı öğrenirsen hayatın biraz daha hafifleyebilir.

Kırılıyorsun ama gururundan belli etmiyorsun!

Sen tam olarak ne tamamen umursamazsın ne de her olayda dünyan başına yıkılıyor. Bazı sözler içine oturuyor, bazı davranışları günlerce düşünüyorsun ama her zaman bunu dışarıya yansıtmıyorsun. Hatta bazen seni tanıyan insanlar ne kadar etkilendiğini fark etmiyor bile. Çünkü bir yanın üzülürken diğer yanın hayatın devam ettiğini hatırlatıyor.

İlişkilerde de durum biraz böyle. Değer verdiğin biri seni hayal kırıklığına uğrattığında hemen vazgeçmiyorsun. Önce anlamaya çalışıyor, belki bir şans daha veriyor, sonra kendi içinde bir değerlendirme yapıyorsun. Ancak aynı şey tekrarlandığında o eski yakınlığı geri getirmek senin için kolay olmayabiliyor. Affetsen bile unutmadığın şeyler var.

Valla, bu dengeyi kurmak bazen düşündüğünden daha yorucu olabilir. Çünkü güçlü görünmek istediğinde hislerini küçümseyebilir, kırıldığını söylemek yerine konuyu kapatabilirsin. Sonra da kimsenin seni anlamadığını düşünebilirsin. Oysa insanlar bazen gerçekten ne yaşadığını bilmiyor.

Güzel tarafı şu: Kendini tanımaya ve yaşadıklarından bir şeyler öğrenmeye açıksın. Her sözü üzerine almamayı, gerektiğinde konuşmayı ve gerektiğinde uzaklaşmayı öğrendikçe daha rahat hissedebilirsin. Unutma, dengeli olmak hiç kırılmamak değil; kırıldığında kendini kaybetmemektir.

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Tuğba
Tuğba
Onedio Editörü
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