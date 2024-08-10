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Brezilya'da 62 Kişinin Hayatını Kaybettiği Uçak Kazasından Mucizevi Şekilde Kurtulan Adam

Brezilya'da 62 Kişinin Hayatını Kaybettiği Uçak Kazasından Mucizevi Şekilde Kurtulan Adam

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.08.2024 - 14:34

Brezilya'da korkunç bir uçak kazası yaşandı. 57 yolcusu bulunan uçak kısa süre içerisinde düştü, bütün yolculular ve mürettebat hayatını kaybetti. Uçak kazasından kurtulan ise tek bir kişi vardı: Uçağa alınmadığı için görevliyle tartışan Adriano Assis!

Kaynak: BBC

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Brezilya'nın Vinhedo kentinde 68 yolcu kapasiteli uçak düştü. Uçağın düştüğü geniş bir alanda yangın çıktı.

Brezilya'nın Vinhedo kentinde 68 yolcu kapasiteli uçak düştü. Uçağın düştüğü geniş bir alanda yangın çıktı.

Uçaktaki 62 yolcunun da hayatını kaybettiği, kazadan sağ kurtulan olmadığı açıklandı.

Uçaktaki 62 yolcunun da hayatını kaybettiği, kazadan sağ kurtulan olmadığı açıklandı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, uçağın ağaçlık bir alana düştüğü ve sonrasında büyük bir duman bulutunun yükseldiği görülüyor.

Detaylar için;

Kaza, Brezilya'da 2007 yılından beri yaşanan en büyük uçak kazası olarak tarihe geçerken bu kazadan kurtulan bir kişi olduğu ortaya çıktı.

Kaza, Brezilya'da 2007 yılından beri yaşanan en büyük uçak kazası olarak tarihe geçerken bu kazadan kurtulan bir kişi olduğu ortaya çıktı.

BBC'nin aktardığı habere göre, Brezilyalı Adriano Assis'in uçakta bileti vardı ancak yolcu, uçağa binmedi. Havalimanına geldiğinde tam olarak bilgi alamadığını, yetkili bir isim bulamadığını ve birisini bulduğunda ise kendisine 'uçağa binemeyeceğinin' söylendiğini aktardı.

Şanslı yolcu, uçağa binmek için yetkiliyle bile tartışmıştı! Bu anları "benim hayatımı kurtardı" diyerek duygu dolu sözlerle anlatıyor kendisi.

Şanslı yolcu, uçağa binmek için yetkiliyle bile tartışmıştı! Bu anları "benim hayatımı kurtardı" diyerek duygu dolu sözlerle anlatıyor kendisi.

Başka bir yolcu ise havalimanına erken geldiği halde biniş saatini kaçırmış ve artık uçağa binemeyeceği söylenmişti. Kendisini almaları için ısrar eden adam, 'Uçağın düştüğünün sesini duyduğumda pencereden dışarı baktım ve çakıldığını gördüm' diyerek yoğun duygular içerisinde olduğunu vurguluyor.

"Çok yoğun duygular içindeyim. Buradayım, titriyorum. Sadece Tanrı ve ben bu anın farkındayız."

"Çok yoğun duygular içindeyim. Buradayım, titriyorum. Sadece Tanrı ve ben bu anın farkındayız."

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