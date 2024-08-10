Brezilya'da 62 Kişinin Hayatını Kaybettiği Uçak Kazasından Mucizevi Şekilde Kurtulan Adam

BBC'nin aktardığı habere göre, Brezilyalı Adriano Assis'in uçakta bileti vardı ancak yolcu, uçağa binmedi. Havalimanına geldiğinde tam olarak bilgi alamadığını, yetkili bir isim bulamadığını ve birisini bulduğunda ise kendisine 'uçağa binemeyeceğinin' söylendiğini aktardı.