Brezilya'da 62 Kişinin Hayatını Kaybettiği Uçak Kazasından Mucizevi Şekilde Kurtulan Adam
Brezilya'da 62 Kişinin Hayatını Kaybettiği Uçak Kazasından Mucizevi Şekilde Kurtulan Adam
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Brezilya'nın Vinhedo kentinde 68 yolcu kapasiteli uçak düştü. Uçağın düştüğü geniş bir alanda yangın çıktı.
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Uçaktaki 62 yolcunun da hayatını kaybettiği, kazadan sağ kurtulan olmadığı açıklandı.
Kaza, Brezilya'da 2007 yılından beri yaşanan en büyük uçak kazası olarak tarihe geçerken bu kazadan kurtulan bir kişi olduğu ortaya çıktı.
Şanslı yolcu, uçağa binmek için yetkiliyle bile tartışmıştı! Bu anları "benim hayatımı kurtardı" diyerek duygu dolu sözlerle anlatıyor kendisi.
"Çok yoğun duygular içindeyim. Buradayım, titriyorum. Sadece Tanrı ve ben bu anın farkındayız."
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