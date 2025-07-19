Boy Şartı Geldi: Derin Talu'nun Yeni Sevgililik Kriteri Gündem Oldu!

İlişkilere dair yorumlarıyla daha önce de gündeme gelen Talu, bu kez ideal erkek kriterlerinden biri olan 'boy' konusunu gündeme taşıdı.

Derin Talu daha öncesinde bir erkekte aradığı kriterleri sıralamış ve 'Sevgilim olmak istiyorsanız aşağıya CV'nizi yazın' dediği bir video yayımlamıştı.