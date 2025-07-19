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Boy Şartı Geldi: Derin Talu'nun Yeni Sevgililik Kriteri Gündem Oldu!

Boy Şartı Geldi: Derin Talu'nun Yeni Sevgililik Kriteri Gündem Oldu!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.07.2025 - 12:36

Defne Samyeli ile Eren Talu’nun 22 yaşındaki kızı Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla yine gündemde. Daha önce bir ilişkide aradığı kriterleri esprili bir dille anlatan ve “Sevgilim olmak istiyorsanız CV’nizi yorumlara bırakın” diyerek dikkat çeken Talu, bu kez boy konusuna takıldı.

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Defne Samyeli ve Eren Talu’nun 22 yaşındaki kızı Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Defne Samyeli ve Eren Talu’nun 22 yaşındaki kızı Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

İlişkilere dair yorumlarıyla daha önce de gündeme gelen Talu, bu kez ideal erkek kriterlerinden biri olan 'boy' konusunu gündeme taşıdı.

Derin Talu daha öncesinde bir erkekte aradığı kriterleri sıralamış ve 'Sevgilim olmak istiyorsanız aşağıya CV'nizi yazın' dediği bir video yayımlamıştı.

'Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum. Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda. Diğer türlü benden çok utanıyorlar. Bu saatten sonra utandığım biriyle beraber olmayacağım, ailemle tanıştıramayacağım biriyle beraber olmayacağım ve ben bir tık yaşlı tercih ediyorum. Çok da değil ama hiç kendi yaşıtım biriyle denk gelmedim, o anlamda bir şey hissetmedim ama olabilir tabii ki ileride. Bu saatten sonra çalışan erkeklerle birlikte olacağım sadece, çalışmayan erkek kadar hiçbir işe yaramayan bir varlık yok. Hayata karşı tüm sinirlerini sizden çıkartırlar.'

Derin Talu şimdi de sosyal medya hesabından aradığı erkekteki boy kriterini paylaştı.

Derin Talu şimdi de sosyal medya hesabından aradığı erkekteki boy kriterini paylaştı.

Instagram'dan yaptığı paylaşımda, '1.85'in altındaki erkekler lütfen bana yazmasın. Teşekkürler' notunu düşerek tercihini açıkça dile getirdi.

Kendisine yöneltilen “1.82’ye ne diyorsun?” sorusuna ise kesin bir yanıt verdi: “Hayır, olmaz.”

Peki, siz Derin Talu'nun bu paylaşımını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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