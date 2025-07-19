Boy Şartı Geldi: Derin Talu'nun Yeni Sevgililik Kriteri Gündem Oldu!
Defne Samyeli ile Eren Talu’nun 22 yaşındaki kızı Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla yine gündemde. Daha önce bir ilişkide aradığı kriterleri esprili bir dille anlatan ve “Sevgilim olmak istiyorsanız CV’nizi yorumlara bırakın” diyerek dikkat çeken Talu, bu kez boy konusuna takıldı.
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Defne Samyeli ve Eren Talu’nun 22 yaşındaki kızı Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Derin Talu şimdi de sosyal medya hesabından aradığı erkekteki boy kriterini paylaştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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