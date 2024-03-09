Bodrumlu Temizlik Personeli İşini Müziğin Ritmine Kapılarak Yapıyor
Bodrumlu Temizlik Personeli İşini Müziğin Ritmine Kapılarak Yapıyor
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Yaklaşık 7 yıl önce Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmaya başlayan Hüseyin Dağdevirir, her gün elinde süpürgesi ve arabasıyla Bodrum sokaklarını dolaşıyor.
Her sabah büyük bir keyif ve heyecanla işini yapmaya çalışan genç, kulaklığını takıp o an dinlemek istediği müziği seçtikten sonra işini yapmaya başlıyor. Süpürgeyle çeşitli figürler de yapan Dağdevirir'e çevredeki vatandaşlar da büyük ilgi gösteriyor.
Amirleri ve mesai arkadaşları tarafından da çok sevilen Hüseyin Dağdevirir'in videoları sosyal medyasında ilgiyle izleniyor.
Dağdevirir, müzik eşliğinde iş yapmanın kendisine ilham verdiğini söyledi.
Özgün olmayı çok sevdiğini ifade eden Dağdevirir yaptıkları için şu ifadeleri kullandı:
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İşte Hüseyin Dağdevirir'in işini keyifle yaptığı anlar...
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