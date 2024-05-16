Bodrum FK Play-Off'ta İlk Turu Geçti! Yeşil-Beyazlılar Boluspor'u 2-0 Mağlup Etti
Bodrum FK Play-Off'ta İlk Turu Geçti! Yeşil-Beyazlılar Boluspor'u 2-0 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig Play-off Çeyrek Finali’nde Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Boluspor’u 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
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Bodrum FK, Trendyol 1. Lig Play-Off 1. Turu'nda Boluspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, son dakikalarda bulduğu iki golle adını bir üst tura yazdırdı.
Yeşil-beyazlılara turu getiren isimler, 80. dakikada Celal ve 90+2'de Haqi Osman oldu.
Ege temsilcisi, Ahlatcı Çorum FK - Kocaelispor eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.
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