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Bodrum FK Play-Off'ta İlk Turu Geçti! Yeşil-Beyazlılar Boluspor'u 2-0 Mağlup Etti

Bodrum FK Play-Off'ta İlk Turu Geçti! Yeşil-Beyazlılar Boluspor'u 2-0 Mağlup Etti

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
16.05.2024 - 19:36

Trendyol 1. Lig Play-off Çeyrek Finali’nde Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Boluspor’u 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

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Bodrum FK, Trendyol 1. Lig Play-Off 1. Turu'nda Boluspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, son dakikalarda bulduğu iki golle adını bir üst tura yazdırdı.

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig Play-Off 1. Turu'nda Boluspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, son dakikalarda bulduğu iki golle adını bir üst tura yazdırdı.

Yeşil-beyazlılara turu getiren isimler, 80. dakikada Celal ve 90+2'de Haqi Osman oldu.

Yeşil-beyazlılara turu getiren isimler, 80. dakikada Celal ve 90+2'de Haqi Osman oldu.

Ege temsilcisi, Ahlatcı Çorum FK - Kocaelispor eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Ege temsilcisi, Ahlatcı Çorum FK - Kocaelispor eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.

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