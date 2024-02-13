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Bodrum’da ‘Kızıl Cin’ Görüntülendi: Şimşekler Geceyi Aydınlattı

Bodrum’da ‘Kızıl Cin’ Görüntülendi: Şimşekler Geceyi Aydınlattı

Bodrum
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.02.2024 - 15:21

Muğla’nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum’da yoğun yağış sonrasında şimşekler geceyi aydınlattı. Fotoğrafçı Berkalp Turper, ‘kızıl cin’ olarak adlandırılan yıldırımı görüntülenmeyi başardı.

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‘Kızıl cin’, fırtına bulutları içerisinde oluşan elektrik boşalmaları sonrasında meydana gelen yıldırımlara verilen isim.

‘Kızıl cin’, fırtına bulutları içerisinde oluşan elektrik boşalmaları sonrasında meydana gelen yıldırımlara verilen isim.

Bu boşalmalar, bulutların içindeki pozitif ve negatif yüklü parçacıkların bir araya gelmesiyle gerçekleşiyor.

Bu boşalmalar, bulutların içindeki pozitif ve negatif yüklü parçacıkların bir araya gelmesiyle gerçekleşiyor.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu ve sabah saatlerine kadar çok sayıda şimşek aktivitesi yaşandı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu ve sabah saatlerine kadar çok sayıda şimşek aktivitesi yaşandı.

Fotoğrafçı Berkalp Turper, Rodos-Fethiye arasında etkili olan ve ''Kızıl cin'' olarak adlandırılan yıldırımı, Bodrum açıklarında fotoğrafladı.

Fotoğrafçı Berkalp Turper, Rodos-Fethiye arasında etkili olan ve ''Kızıl cin'' olarak adlandırılan yıldırımı, Bodrum açıklarında fotoğrafladı.

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seremonix

Kaynanamın orada ne işi var 🤯:P

fatih ates

Ankara'da TBMM'de daha fazlası var 😃

mamamia

başlığı çin diye okuyunca bı tane çin'li varmış bu da kızılmış o görülmüş sandıydım :D