Bodrum’da ‘Kızıl Cin’ Görüntülendi: Şimşekler Geceyi Aydınlattı
Bodrum’da ‘Kızıl Cin’ Görüntülendi: Şimşekler Geceyi Aydınlattı
İçeriğin Devamı Aşağıda
‘Kızıl cin’, fırtına bulutları içerisinde oluşan elektrik boşalmaları sonrasında meydana gelen yıldırımlara verilen isim.
Bu boşalmalar, bulutların içindeki pozitif ve negatif yüklü parçacıkların bir araya gelmesiyle gerçekleşiyor.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu ve sabah saatlerine kadar çok sayıda şimşek aktivitesi yaşandı.
Fotoğrafçı Berkalp Turper, Rodos-Fethiye arasında etkili olan ve ''Kızıl cin'' olarak adlandırılan yıldırımı, Bodrum açıklarında fotoğrafladı.
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Kaynanamın orada ne işi var 🤯:P
Ankara'da TBMM'de daha fazlası var 😃
başlığı çin diye okuyunca bı tane çin'li varmış bu da kızılmış o görülmüş sandıydım :D