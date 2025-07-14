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Bodrum'da 39 Metrelik Motoryat Kayalıklara Çarptı

Bodrum'da 39 Metrelik Motoryat Kayalıklara Çarptı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.07.2025 - 13:25

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, 39 metre uzunluğundaki 'Monte Carlo' isimli motoryat, kayalıklara çarptı. Motoryattaki yolcu ve mürettebatın durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Olay, Aspat Kalesi açıklarında meydana geldi.

Olay, Aspat Kalesi açıklarında meydana geldi.

39 metre uzunluğundaki 'Monte Carlo' isimli motoryat seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle kayalıklara çarptı. 

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Motoryatta yolcu ve personel olmak üzere 7 kişinin bulunduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarma çalışması başlatıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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