BlackBerry Sevenler Buraya: iPhone Modellerini Tuşlu Telefona Dönüştüren Klavyeli Kılıflar Piyasaya Sürüldü
BlackBerry Sevenler Buraya: iPhone Modellerini Tuşlu Telefona Dönüştüren Klavyeli Kılıflar Piyasaya Sürüldü
Clicks isimli bir firma, fiziksel klavyesi ile iPhone cihazlarını adeta tuşlu telefona dönüştüren yeni kılıf modellerini piyasaya sürdü. 👇
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Dünyaca ünlü teknoloji editörleri tarafından kurulan Clicks Technology isimli yeni bir şirket, iPhone'lar adına oldukça ilginç bir kılıf modelini piyasaya sürdü.
Yeni Cliks kılıflar, tasarımıyla eski BlacBerry telefonlarını andıran fiziksel klavyeleri sayesinde iPhone'ları adeta eski tuşlu cep telefonlarına dönüştürüyor.
iPhone 14 ve 15 serisi ile uyumlu olan yeni kılıflar, cihazda yer alan USB Type-C veya Lightning girişine bağlanarak çalışıyor. Telefonların şarj işlemi ise kılıfta bulunan Typce-C girişi ile gerçekleştirilebiliyor.
Üretici tarafından yapılan açıklamalara göre, alttan aydınlatma özelliğine sahip QWERTY klavye doğrudan bağlandığı telefonun bataryasından güç alıyor.
Bu sayede herhangi bir şarj işlemine ihtiyaç duymayan kılıflar, Apple'ın MagSafe isimli kablosuz şarj teknolojisi de destekliyor.
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Fiyat tarafında, Cliks imzalı yeni klavyeli kılıfların iPhone 14 ve 15 Pro için üretilen modelleri 139 dolar, 15 Pro Max'e uyumlu olanları ise 159 dolar karşılığında satın alınabiliyor.
Peki siz yeni Cliks kılıfları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz...
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