Bizi Kandırıyorlarmış: Gerçek Hayatta Asla Karşılaşamayacağınız İlişkiler
İzlediğimiz her dizi ve filmde mükemmel ilişkiler görüyoruz. Gerçek hayatta ise bunları bulmak çok zor. 'Herhalde ben bir yerde yanlış yapıyorum' diye düşünüyor olabilirsin. Ama merak etme sen yanlış değilsin, bu ilişkileri gerçek hayatta bulmak neredeyse imkansız. Nelermiş bu gerçek olmayan ilişkiler birlikte bakalım mı?
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1. Yıllarca görüşmeyip birbirlerini ilk gördükleri anda tekrar aşık olan çiftleri hepimiz biliyoruz.
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2. Zıt kutuplar hep mi birbirini çeker?
3. Her filmde yakışıklı zengin bir erkekle "sıradan" bir kızın aşkını izliyoruz gibi...
4. En büyük aşklar, nefretle başlamaz mı?
5. Hayatta pek göremeyeceğimiz ilişkilerden biri ise aynı eve zorla kapatılanlar.
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6. Romantizmin doruklarda yaşanması bazen sıkıcı oluyor!
7. İlk bakışta aşk klişeleri filmlerde hiç bitmiyor ki!
8. Vee en büyük kandırmaca: Havalimanında aşk itirafı!
9. Büyük yanlış anlaşılmalar her zaman mükemmel sonuçlanır...
10. En yakın arkadaşın bir anda hayatının aşkı olmasını gerçek hayattaki ilişkilerde gören var mı?
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3 numaraya gerçek hayatta çok rastlanmıştır, hikayesi bile var; zengin ama isyankar genç ile fakir ama badem gibi kafası olan kızın aşkı 😄
Dünyanın en eski mesleği fahişelikse, dünyanın en eski hayal kırıklığı da aşktı. diyordu birileri