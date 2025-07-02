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Bizi Kandırıyorlarmış: Gerçek Hayatta Asla Karşılaşamayacağınız İlişkiler

etiket Bizi Kandırıyorlarmış: Gerçek Hayatta Asla Karşılaşamayacağınız İlişkiler

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
02.07.2025 - 22:01

İzlediğimiz her dizi ve filmde mükemmel ilişkiler görüyoruz. Gerçek hayatta ise bunları bulmak çok zor. 'Herhalde ben bir yerde yanlış yapıyorum' diye düşünüyor olabilirsin. Ama merak etme sen yanlış değilsin, bu ilişkileri gerçek hayatta bulmak neredeyse imkansız. Nelermiş bu gerçek olmayan ilişkiler birlikte bakalım mı?

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1. Yıllarca görüşmeyip birbirlerini ilk gördükleri anda tekrar aşık olan çiftleri hepimiz biliyoruz.

Filmlerde en sık gördüğümüz şey yıllarca ayrı kalıp birbirlerini ilk gördükleri an tekrar aşkları alevlenen 'o' çift! Lisedeyken beraber olup sonra yolları ayrılan aşıklar yıllar sonra bir yerde birbirlerine rastlıyorlar ve sonrasında o eski aşk tekrar başlıyor. Gerçek hayatta ise bu pek görülmüyor. Yıllar boyu birbirini hiç görmeyen aşıklar yıllar sonra karşılaştığında genelde aralarında öyle bir aşk pek olmuyor. Arada olabilecek şey en fazla geçmişe bir özlem olabiliyor.

2. Zıt kutuplar hep mi birbirini çeker?

Bir filmdeysek bunun cevabı hep evet oluyor ama gerçek hayatta böyle değil elbette. Hatta gerçek ilişkilerde bunun tersi daha doğru diyebiliriz. Çünkü gerçek ilişkilerde partnerler genelde kendilerine daha yakın hissettikleri ve aynı fikirde oldukları kişileri seçiyorlar. Zıtlıklar belki başta çekici gelse de ilişki ilerledikçe bu durum kavgalara neden olabiliyor.

3. Her filmde yakışıklı zengin bir erkekle "sıradan" bir kızın aşkını izliyoruz gibi...

Gerçek hayatta göremeyeceğimiz ilişkilerden biri de zengin ve yakışıklı erkeğin 'sıradan' ya da fakir bir kızla olan ilişkisi. Peri masalı gibi bir hikaye bize filmlerde hep anlatılıyor. Asla bir araya gelemeyecek o iki kişi olağanüstü rastlantılar soncunda tanışıyor ve aşık oluyorlar. Gerçek hayatta böyle bir karşılaşma ise oldukça zor.

4. En büyük aşklar, nefretle başlamaz mı?

Film klasiklerinden biri de birbirinden nefret eden iki kişinin bu nefretinin zamanla aşka dönüşmesi. Önce birbirlerinden ölesiye nefret eden bu ikili zamanla birbirlerinden vazgeçemeyecek seviyeye geliyor. Peki gerçek hayatta hiç böyle bir şey olur mu? Olmaz diyemeyiz ama film ya da dizilerdeki kadar çok olmadığı kesin.

5. Hayatta pek göremeyeceğimiz ilişkilerden biri ise aynı eve zorla kapatılanlar.

Filmlerde en sık işlenen konulardan biri de aynı eve zorla kapatılanlar değil mi? Birçok zorluğu birlikte atlatan bu ikili ilk başlarda birbirlerinden nefret etse de zamanla birbirlerine delice aşık oluyor. Ama gerçek hayatta bırakın aşık olmayı, bir evde biriyle zorla tutulmak bile yeterince ütopik!

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6. Romantizmin doruklarda yaşanması bazen sıkıcı oluyor!

Film ve dizilerde sürekli çiftlerin romantik anlarına şahit oluyoruz. Genelde bu anlar hoşumuza gitse de bazen dozu kaçırıyorlar. İnsanın 'Bu kadar romantizm de fazla bee!' diye isyan edesi geliyor. Sanki 'En romantik kim?' yarışması var da bu çiftler bunu kazanmak için hiç durmadan romantik jestler yapma, hediyeler alma peşinde.

7. İlk bakışta aşk klişeleri filmlerde hiç bitmiyor ki!

Özellikle filmlerde ilk bakışta aşk klişesini çok görüyoruz. Gerçek hayatta da elbette bu olabilir ama öyle her an değil. Genelde ilk bakışta aşk öyle çok sık rastlanılan bir şey değil. Çünkü gerçek ilişkiler daha çok birbirini tanımayla gelişiyor.

8. Vee en büyük kandırmaca: Havalimanında aşk itirafı!

Yani bunu gerçek hayatta kaç kişi yaşamıştır bilmiyoruz ama bizce çok azdır! Ama neredeyse her romantik film ve dizide bu klişeye rastlamak mümkün. Partnerlerden birinin şehri terk edeceği haberini alan diğer partnerin koşarak havaalanına gitmesi ve son anda görüp aşkını ilan etmesi... Bu sahne gözünüzde canlandı değil mi? Bunu ancak filmde görebileceğinizi söylesek yanılmayız sanki!

9. Büyük yanlış anlaşılmalar her zaman mükemmel sonuçlanır...

Diyelim filmde büyük bir yanlış anlaşılma oldu. Bunun nasıl sonuçlanacağını hepimiz biliyoruz değil mi? Yanlış anlaşılma o kadar güzel bir şekilde sonuçlanır ki içimizden 'Bu kadarına da pes artık' demekten kendimizi alamayız. İşte bunlar pek gerçek hayatta karşılaşacağımız şeyler değil!

10. En yakın arkadaşın bir anda hayatının aşkı olmasını gerçek hayattaki ilişkilerde gören var mı?

Tabii ki böyle bir şey gerçek hayatta olmaz demiyoruz ama sıklıkla karşılaştığımız bir şey değil. En yakın arkadaşına bir anda aşık olan ve duygularını bir süre gizleyenleri filmlerde çokça görüyoruz. Gerçek hayatta gördüğümüz ilişkilerde ise genelde arkadaşlık ve romantik ilişki pek öyle yan yana gitmez.

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buffythevampireslayer
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Turgut Güler

3 numaraya gerçek hayatta çok rastlanmıştır, hikayesi bile var; zengin ama isyankar genç ile fakir ama badem gibi kafası olan kızın aşkı 😄

morbusmentis

Dünyanın en eski mesleği fahişelikse, dünyanın en eski hayal kırıklığı da aşktı. diyordu birileri