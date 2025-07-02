Bizi Kandırıyorlarmış: Gerçek Hayatta Asla Karşılaşamayacağınız İlişkiler

Film klasiklerinden biri de birbirinden nefret eden iki kişinin bu nefretinin zamanla aşka dönüşmesi. Önce birbirlerinden ölesiye nefret eden bu ikili zamanla birbirlerinden vazgeçemeyecek seviyeye geliyor. Peki gerçek hayatta hiç böyle bir şey olur mu? Olmaz diyemeyiz ama film ya da dizilerdeki kadar çok olmadığı kesin.