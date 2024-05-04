Bize Şarkı Listesi Hazırla, Sana Gitmen Gereken Tatil Yöresini Söyleyelim!
Bize Şarkı Listesi Hazırla, Sana Gitmen Gereken Tatil Yöresini Söyleyelim!
Sen bize zevklerinle güzelim güzel bir şarkı listesi hazırla, biz de gitmen gereken yeri söyleyelim!
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1. Güne başlamak istediğin şarkıyı seçer misin?
2. Peki bunlardan hangisi listede olsun?
3. Arabada da dinleyecek şarkı lazım, seçer misin?
4. Biraz da duygusal bir şeyler eklemek lazım...
5. Peki bir Demet Akalın şarkısı seçer misin?
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6. Peki bunlardan hangisi?
7. Peki bunlar arasından hangisi?
8. Son olarak depresyona girdiğinde de dinlemek istediğin o şarkıyı da listeye ekle!
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