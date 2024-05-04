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Bize Şarkı Listesi Hazırla, Sana Gitmen Gereken Tatil Yöresini Söyleyelim!

etiket Bize Şarkı Listesi Hazırla, Sana Gitmen Gereken Tatil Yöresini Söyleyelim!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
04.05.2024 - 15:01

Sen bize zevklerinle güzelim güzel bir şarkı listesi hazırla, biz de gitmen gereken yeri söyleyelim!

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1. Güne başlamak istediğin şarkıyı seçer misin?

2. Peki bunlardan hangisi listede olsun?

3. Arabada da dinleyecek şarkı lazım, seçer misin?

4. Biraz da duygusal bir şeyler eklemek lazım...

5. Peki bir Demet Akalın şarkısı seçer misin?

5. Peki bir Demet Akalın şarkısı seçer misin?
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6. Peki bunlardan hangisi?

7. Peki bunlar arasından hangisi?

8. Son olarak depresyona girdiğinde de dinlemek istediğin o şarkıyı da listeye ekle!

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Kesinlikle Rize!

Kesinlikle Rize!

Senin ruh halini toplayacak tek yer uçsuz bucaksız yeşilliği ile Rize! Rize'nin doğal güzelliği seni depresif ruh halinden çıkartacak ve kendine getirecek. Aynı zamanda temiz hava da ruhuna çok iyi gelecek. Rotayı Karadeniz'e çevirdikten sonra her anından daha da büyük keyif duyacağına eminiz. Hem de çay hasatının yaklaştığı bu dönemde, Rize senin için biçilmiş kaftan!

Kesinlikle Muğla!

Kesinlikle Muğla!

Senin masmavi denizlerde, içini ısıtacak kumsallarda bir tatile ihtiyacın var! Hem içindeki sesi dinleyebileceğin hem de dünyanın güzelliklerini fark edebileceğin bir rota senin tüm mentalini temizleyecek, seni kendine getirecek. Bazen moralin çok bozuluyor, bazen de mutluluktan havalara uçuyorsun. İkisinin ortasında bir yerlerde kalmak ve içindeki coşkuyu hissetmek için rotayı Muğla'nın eşsiz koylarına çevirmenin tam zamanı!

Kesinlikle Kapadokya!

Kesinlikle Kapadokya!

Senin renkli ruh halini yansıtacak yer kesinlikle Kapadokya! Sabahın erken saatlerinde balonlar ile birlikte güneşi selamlayabilir, yeraltı mağaralarında gezebilir ve şarap tadımı yapabilirsin. Hem kültürel açıdan hem de aktiviteleri ile Kapadokya senin içindeki o enerjik yanı çok ama çok iyi yakalayacak. Renkleri keşfetmek için rotanı Kapadokya'ya doğru çevirmeyi unutma!

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