Bize İşini Anlat, Haftada Kaç Saat Ütü Yaptığını Tahmin Edelim!

Senin için ütü, düzenli olarak yapılması gereken bir ev işinden çok ihtiyaç ortaya çıktığında hatırlanan bir görev. İşin rahat bir giyim tarzına izin veriyorsa bu durum senin için büyük avantaj. Kıyafet biraz kırışık diye bütün akşamını ütü yaparak geçirmek sana göre değil. Hatta önemli bir toplantın yoksa ütünün yerini bile unutmuş olabilirsin. Senin ütüyle ilişkin tamamen ihtiyaç odaklı. Ama ütüye nadiren başvuran biri için bile ihtiyaç çıktığında güçlü bir ütünün elinin altında olması işleri kolaylaştırabilir. Philips Azur 8000 Serisi, 3000 W gücüyle hızlı ısınmaya yardımcı olurken 260 g'a kadar turbo şok buharla inatçı kırışıklıklara müdahale ediyor. Dakikada 100 g'a kadar kesintisiz buhar özelliği de güçlü bir buhar çıkışı sağlıyor.