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Bize İşini Anlat, Haftada Kaç Saat Ütü Yaptığını Tahmin Edelim!

etiket Bize İşini Anlat, Haftada Kaç Saat Ütü Yaptığını Tahmin Edelim!

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Editörü
08.10.2026 - 13:07
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Her işin kendine göre bir temposu var. Peki senin işin, ütüyle geçirdiğin zamanı ele veriyor olabilir mi? İşini ve günlük alışkanlıklarını anlatan soruları cevapla, bakalım haftada kaç saat ütü yaptığını doğru tahmin edebilecek miyiz? Haydi teste!

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1. İş yerindeki kıyafet kuralını nasıl tanımlarsın?

2. Çamaşır makinesinden çıkan kıyafetleri genellikle ne zaman ütülersin peki?

3. İşe gitmeden önce hazırlanmak için ne kadar zaman ayırıyorsun?

4. İş günlerinde en sık hangi kıyafeti ütülersin?

5. İşe giderken kıyafetini seçerken ilk neye dikkat edersin?

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6. Çalışma şeklin nasıl peki?

7. Son olarak iş hayatını tek bir kelimeyle anlatacak olsan hangisini seçersin?

Haftada 5 saatten fazla ütü yapıyorsun!

Haftada 5 saatten fazla ütü yapıyorsun!

Senin iş hayatında düzgün görünmek neredeyse işin bir parçası. Resmi giyim, gömlekler, pantolonlar ve önemli toplantılar derken ütülenecek kıyafetlerin diğer insanlara göre hayli fazla. Üstelik kıyafetinin kırışık olması seni gerçekten rahatsız ediyor. Büyük ihtimalle çamaşırların arasında ütülenmeyi bekleyen ayrı bir bölüm bile vardır. Bu yüzden haftada birkaç saati ütü masasının başında geçirmen hiç şaşırtıcı değil. Bu kadar sık ütü yapan biri için güçlü buhar ve hızlı ısınma gerçekten fark yaratıyor. Philips Azur 8000 Serisi, 3000 W gücü sayesinde hızlı ısınma sağlarken dakikada 100 g'a kadar kesintisiz buhar sunuyor. Daha inatçı kırışıklıklarda ise 260 g'a kadar turbo şok buhar özelliği bulunuyor.

Haftada en az 3 saat ütü yapıyorsun!

Haftada en az 3 saat ütü yapıyorsun!

Senin için iş hayatında düzgün görünmek önemli ama ütü konusunda kusursuzluk takıntın yok. İşe giderken gömlek veya pantolon giyiyorsan bunların ütülü olmasına dikkat ediyorsun. Ancak kıyafetin üzerinde çok küçük bir kırışıklık varsa ütüyü yeniden çıkarıp baştan başlamıyorsun. Düzenlisin ama ütü masasının başında gereğinden fazla zaman geçirmek istemiyorsun. Bu nedenle haftalık ütü süren de azımsanmayacak kadar fazla. Philips Azur 8000 Serisi, bu noktada güçlü ve hızlı bir ütüleme deneyimi sunmayı hedefliyor. 3000 W gücü hızlı ısınmaya yardımcı olurken, 100 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar kırışıklıkların daha hızlı giderilmesine destek oluyor. 260 g'a kadar turbo şok buhar da özellikle daha zor kırışıklıklarda ekstra güç sağlıyor. Böylece özellikle işe gitmeden önce yapılan son dakika ütülerinde işi biraz daha hızlandırabilirsin.

Haftada 1 saat ütü yapıyorsun!

Haftada 1 saat ütü yapıyorsun!

Senin çalışma hayatın biraz daha hareketli olduğu için ütülü kıyafetlerin kusursuzluğundan çok rahatlığına önem veriyorsun. Gün içinde farklı yerlere gidiyor, insanlarla görüşüyor veya sürekli hareket ediyorsan kıyafetlerin zaten kısa sürede yeniden kırışabiliyor. Bu nedenle ütü konusunda saatler harcamak sana pek mantıklı gelmiyor. Genellikle gerçekten ihtiyaç duyduğun parçaları ütülüyor ve işini bitiriyorsun. Senin için önemli olan bir başka konu da ütüye ayırdığın zamanın kısa olması. Azur 8000 Serisi'nin 3000 W gücü, hızlı ısınmaya yardımcı oluyor; 260 g'a kadar turbo şok buhar ise zor kırışıklıklara daha güçlü müdahale sağlıyor. Dakikada 100 g'a kadar kesintisiz buhar özelliği de ütüleme sırasında güçlü ve sürekli buhar sunuyor.

Haftada sadece yarım saat ütü yapıyorsun!

Haftada sadece yarım saat ütü yapıyorsun!

Senin için ütü, düzenli olarak yapılması gereken bir ev işinden çok ihtiyaç ortaya çıktığında hatırlanan bir görev. İşin rahat bir giyim tarzına izin veriyorsa bu durum senin için büyük avantaj. Kıyafet biraz kırışık diye bütün akşamını ütü yaparak geçirmek sana göre değil. Hatta önemli bir toplantın yoksa ütünün yerini bile unutmuş olabilirsin. Senin ütüyle ilişkin tamamen ihtiyaç odaklı. Ama ütüye nadiren başvuran biri için bile ihtiyaç çıktığında güçlü bir ütünün elinin altında olması işleri kolaylaştırabilir. Philips Azur 8000 Serisi, 3000 W gücüyle hızlı ısınmaya yardımcı olurken 260 g'a kadar turbo şok buharla inatçı kırışıklıklara müdahale ediyor. Dakikada 100 g'a kadar kesintisiz buhar özelliği de güçlü bir buhar çıkışı sağlıyor.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Editörü
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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