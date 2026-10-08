Bize İşini Anlat, Haftada Kaç Saat Ütü Yaptığını Tahmin Edelim!
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Her işin kendine göre bir temposu var. Peki senin işin, ütüyle geçirdiğin zamanı ele veriyor olabilir mi? İşini ve günlük alışkanlıklarını anlatan soruları cevapla, bakalım haftada kaç saat ütü yaptığını doğru tahmin edebilecek miyiz? Haydi teste!
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1. İş yerindeki kıyafet kuralını nasıl tanımlarsın?
2. Çamaşır makinesinden çıkan kıyafetleri genellikle ne zaman ütülersin peki?
3. İşe gitmeden önce hazırlanmak için ne kadar zaman ayırıyorsun?
4. İş günlerinde en sık hangi kıyafeti ütülersin?
5. İşe giderken kıyafetini seçerken ilk neye dikkat edersin?
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6. Çalışma şeklin nasıl peki?
7. Son olarak iş hayatını tek bir kelimeyle anlatacak olsan hangisini seçersin?
Haftada 5 saatten fazla ütü yapıyorsun!
Haftada en az 3 saat ütü yapıyorsun!
Haftada 1 saat ütü yapıyorsun!
Haftada sadece yarım saat ütü yapıyorsun!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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