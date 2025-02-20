onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Bize Evini Anlat, Burcunu Tahmin Edelim!

etiket Bize Evini Anlat, Burcunu Tahmin Edelim!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
20.02.2025 - 11:01

Ev dekorasyonun senin ruhunu yansıtıyor! Peki, eşyalarını nasıl seçtiğin, hangi renkleri tercih ettiğin ya da evindeki atmosfer burcun hakkında ipuçları verebilir mi? Minimal mi, yoksa gösterişli mi? Bitkilerle dolu bir yaşam alanın mı var, yoksa her şey fonksiyonellik üzerine mi kurulu? Bize evini anlat, burcunu tahmin edelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlk sorumuz; evin kaç odalı?

2. Evinde hangi türde mobilyalar tercih ediyorsun?

2. Evinde hangi türde mobilyalar tercih ediyorsun?

3. Peki hangi renkler ön planda?

3. Peki hangi renkler ön planda?

4. Dekorasyonda ne tür şeyler kullanıyorsun?

4. Dekorasyonda ne tür şeyler kullanıyorsun?

5. Evindeki en sık kullanılan alan hangisi?

5. Evindeki en sık kullanılan alan hangisi?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Evinde bitkilere nasıl yaklaşıyorsun?

6. Evinde bitkilere nasıl yaklaşıyorsun?

7. Halıların nasıl peki?

7. Halıların nasıl peki?

8. Koltukta tercihinin ne olduğunu sorsak?

8. Koltukta tercihinin ne olduğunu sorsak?

9. Son olarak; evinin genel havasını nasıl tanımlarsın?

9. Son olarak; evinin genel havasını nasıl tanımlarsın?

Zarif ve Dengeyi Seven – Terazi, Boğa, Yengeç

Senin evin, sıcak ve huzurlu bir vaha gibi! Hem şık hem de konforlu bir alan yaratmayı başarmışsın. Dekorasyonda uyum ve estetik senin için çok önemli; renklerin, mobilyaların ve aksesuarların adeta bir bütünlük içinde. Büyük ihtimalle evinde pastel tonlar, yumuşak dokular ve şık aksesuarlar var. Rahatlatıcı mumlar, hoş kokulu çiçekler ve sanatsal detaylar eksik olmuyor. Senin için ev, sadece bir yaşam alanı değil, adeta ruhunu dinlendiren bir sığınak!

Yenilikçi ve Özgün – Kova, İkizler, Yay

Yenilikçi ve Özgün – Kova, İkizler, Yay

Senin evin kesinlikle sıradan değil! Dekorasyonunda kişiliğini tam anlamıyla yansıtan özgün dokunuşlar var. Kimi zaman modern bir loft havası, kimi zaman bohem detaylarla süslenmiş bir ortam yaratıyorsun. Büyük ihtimalle farklı kültürlerden eşyaların, ilginç sanat eserlerin veya teknolojik yeniliklerle donatılmış bir köşen var. Renklerden korkmuyorsun, desenleri karıştırmaktan çekinmiyorsun ve her detay senin enerjini yansıtıyor. Senin evinde her gelen, 'Burada yaşamak çok eğlenceli olmalı!' diyor!

Sıcak ve Karakteristik – Koç, Aslan, Akrep

Sıcak ve Karakteristik – Koç, Aslan, Akrep

Senin evin güçlü ve etkileyici bir atmosfere sahip! Girdiğin her ortamda dikkat çektiğin gibi, yaşadığın yer de kendine özgü bir havaya sahip. Büyük ihtimalle koyu renkleri cesurca kullanıyor, kaliteli ve karakteristik parçalar seçiyorsun. Gösterişli avizeler, iddialı tablolar ya da şık detaylar senin evinin olmazsa olmazları. Evinde misafir ağırlamayı seviyorsun ve herkesin hayran kalacağı bir ambiyans yaratmayı başarıyorsun. Senin yaşam alanın, tam anlamıyla bir güç ve tutku yansıması!

Doğal ve Sade – Oğlak, Başak, Balık

Senin evin doğallık ve huzur dolu! Fazla abartıya kaçmadan, işlevsellik ve sadeliği ön planda tutuyorsun. Büyük ihtimalle evinde ahşap detaylar, doğal tonlar ve bolca bitki var. Her şeyin düzenli ve belli bir amaca hizmet ettiği, minimal ama sıcak bir alan yaratmışsın. Evin senin için sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda zihnini dinlendirdiğin, doğayla iç içe hissettiğin bir yer. Mis gibi kahve kokuları, hafif loş ışıklar ve sakin bir atmosfer… Tam senlik!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecivicivokke
Ecivicivokke
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
onur.ozdemir

Yenilikçi ve Özgün – Kova, İkizler, Yay Senin evin kesinlikle sıradan değil! Dekorasyonunda kişiliğini tam anlamıyla yansıtan özgün dokunuşlar var. Kimi zam... Devamını Gör