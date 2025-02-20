Bize Evini Anlat, Burcunu Tahmin Edelim!
Bize Evini Anlat, Burcunu Tahmin Edelim!
Ev dekorasyonun senin ruhunu yansıtıyor! Peki, eşyalarını nasıl seçtiğin, hangi renkleri tercih ettiğin ya da evindeki atmosfer burcun hakkında ipuçları verebilir mi? Minimal mi, yoksa gösterişli mi? Bitkilerle dolu bir yaşam alanın mı var, yoksa her şey fonksiyonellik üzerine mi kurulu? Bize evini anlat, burcunu tahmin edelim!
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1. İlk sorumuz; evin kaç odalı?
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2. Evinde hangi türde mobilyalar tercih ediyorsun?
3. Peki hangi renkler ön planda?
4. Dekorasyonda ne tür şeyler kullanıyorsun?
5. Evindeki en sık kullanılan alan hangisi?
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6. Evinde bitkilere nasıl yaklaşıyorsun?
7. Halıların nasıl peki?
8. Koltukta tercihinin ne olduğunu sorsak?
9. Son olarak; evinin genel havasını nasıl tanımlarsın?
Zarif ve Dengeyi Seven – Terazi, Boğa, Yengeç
Yenilikçi ve Özgün – Kova, İkizler, Yay
Sıcak ve Karakteristik – Koç, Aslan, Akrep
Doğal ve Sade – Oğlak, Başak, Balık
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Yenilikçi ve Özgün – Kova, İkizler, Yay Senin evin kesinlikle sıradan değil! Dekorasyonunda kişiliğini tam anlamıyla yansıtan özgün dokunuşlar var. Kimi zam... Devamını Gör