Bize Aranızdaki İlişkiyi Anlat, Sana Anneni Mutlu Edecek Anneler Günü Hediyesini Söyleyelim!
Bize Aranızdaki İlişkiyi Anlat, Sana Anneni Mutlu Edecek Anneler Günü Hediyesini Söyleyelim!
Hazır Anneler Günü yaklaşıyorken anneni mutlu edebilecek bir hediye önermemize ne dersin? Ama önce annenle aranızdaki bağı öğrenmemiz gerek. Bunun için hazırladığımız soruları yanıtla ve önerimizi öğren!
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1. Başlayalım! Annenle beraber en son ne zaman yemek yaptınız?
2. Annenin yaptığı akşam yemeğinde yemek biraz tuzlu olmuş diyelim. 🧂 Bunu ona nasıl söylersin?
3. Onunla en çok hangi aktiviteyi yapmaya bayılıyorsun? 😍
4. Şunu merak ettik: Romantik ilişkilerinde yaşadığın şeyleri annenle paylaşıyor musun?
5. Şu cümlelerden en çok hangisini annenden duyuyorsun?
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