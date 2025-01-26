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Bitmek Bilmeyen Ocak Ayından Köy Evi Olayını Çok Yanlış Anlayana Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Bitmek Bilmeyen Ocak Ayından Köy Evi Olayını Çok Yanlış Anlayana Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.01.2025 - 18:36

Yine bir haftayı geride bıraktık. Her günü olduğu gibi haftanın son gününü de günün tweetleriyle kapatıyoruz. X'te mizah gündemi yine hareketliydi. Bakalım haftanın son gününde en çok kimlere gülmüşüz, kimler yazdıklarıyla viral olmuş?

Keyifli okumalar 🚀

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Başlayalım 💃

Başlayalım 💃
twitter.com

Köyleri bu hale getirsek madem

Köyleri bu hale getirsek madem
twitter.com

Ekonomiden ekonomiden

Ekonomiden ekonomiden
twitter.com

👇

👇
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Yarım saatte bir hatırlatıcıya ihtiyaç var

Yarım saatte bir hatırlatıcıya ihtiyaç var
twitter.com
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Yaşamayan yoktur

Yaşamayan yoktur
twitter.com

👇

👇
twitter.com

2024 daha kısa sürmüştü

2024 daha kısa sürmüştü
twitter.com

"Senlik bir durum yok"

"Senlik bir durum yok"
twitter.com

Duvar kağıdı gibi

Duvar kağıdı gibi
twitter.com
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Yarın görüşürüz 👋

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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