Bitmek Bilmeyen Ocak Ayından Köy Evi Olayını Çok Yanlış Anlayana Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bitmek Bilmeyen Ocak Ayından Köy Evi Olayını Çok Yanlış Anlayana Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yine bir haftayı geride bıraktık. Her günü olduğu gibi haftanın son gününü de günün tweetleriyle kapatıyoruz. X'te mizah gündemi yine hareketliydi. Bakalım haftanın son gününde en çok kimlere gülmüşüz, kimler yazdıklarıyla viral olmuş?
Keyifli okumalar 🚀
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Başlayalım 💃
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Köyleri bu hale getirsek madem
Ekonomiden ekonomiden
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Yarım saatte bir hatırlatıcıya ihtiyaç var
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Yaşamayan yoktur
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2024 daha kısa sürmüştü
"Senlik bir durum yok"
Duvar kağıdı gibi
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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