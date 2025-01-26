Bitmek Bilmeyen Ocak Ayından Köy Evi Olayını Çok Yanlış Anlayana Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yine bir haftayı geride bıraktık. Her günü olduğu gibi haftanın son gününü de günün tweetleriyle kapatıyoruz. X'te mizah gündemi yine hareketliydi. Bakalım haftanın son gününde en çok kimlere gülmüşüz, kimler yazdıklarıyla viral olmuş?

Keyifli okumalar 🚀