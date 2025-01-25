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Babaların Açık Sözlülüğünden Batılı Anlamda İlk Fatih Erbakan Denemesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Babaların Açık Sözlülüğünden Batılı Anlamda İlk Fatih Erbakan Denemesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.01.2025 - 18:48 Son Güncelleme: 25.01.2025 - 19:27

Geldik haftanın en güzel gününe. Her günü olduğu gibi bugünü de günün tweetleriyle kapatıyoruz. X'in mizahşörleri bugün de boş durmadı ve mizahını taştan çıkardı. Bakalım bugün kimler yazdıklarıyla güldürmüş, kimlerin tweetleri viral olmuş. 

Keyifli okumalar 🚀

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Başlayalım 🙌

Başlayalım 🙌
twitter.com

Asla fark etmemiştim ama çok yerinde bir detay 👌

Haklı

Haklı
twitter.com

Her yerde sebil bulunan şirketlerde nedir bu termos sevdası zaten

Her yerde sebil bulunan şirketlerde nedir bu termos sevdası zaten
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Büyü gibi

Yüzyıldır da değişmedi

Yüzyıldır da değişmedi
twitter.com

Babaların açık sözlülüğü

Babaların açık sözlülüğü
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Avlu izledikten sonra kafa karışmış

Avlu izledikten sonra kafa karışmış
twitter.com
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Yarın görüşürüz 👋

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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