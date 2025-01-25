Babaların Açık Sözlülüğünden Batılı Anlamda İlk Fatih Erbakan Denemesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Babaların Açık Sözlülüğünden Batılı Anlamda İlk Fatih Erbakan Denemesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Geldik haftanın en güzel gününe. Her günü olduğu gibi bugünü de günün tweetleriyle kapatıyoruz. X'in mizahşörleri bugün de boş durmadı ve mizahını taştan çıkardı. Bakalım bugün kimler yazdıklarıyla güldürmüş, kimlerin tweetleri viral olmuş.
Keyifli okumalar 🚀
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Başlayalım 🙌
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Haklı
Her yerde sebil bulunan şirketlerde nedir bu termos sevdası zaten
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Yüzyıldır da değişmedi
Babaların açık sözlülüğü
👇
Avlu izledikten sonra kafa karışmış
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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